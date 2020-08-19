超狠！竹聯幫旗下「蒼狼功德會」 放高利凌虐暴力討債

台南市出現以「蒼狼慈善功德會台南分會」為名義，實際卻行放高利貸為業，有被害人借10萬遭暴力索債還100多萬，若無力償還就遭禁錮毒打凌虐，脅迫家人吐錢還債，有人被逼到差點走上絕路、甚至精神失常，台南警方經5個月蒐證，今天清晨兵分多路，李姓主嫌等9名成員在睡夢中遭逮，並起出空氣長短槍等證物，全案依組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由及毀損、重利等罪嫌送辦。

今年3月間七股區有人因向地下錢莊借貸未還，遭到不明人士到住處噴漆、灑冥紙，還搗毀家具及監視器，佳里警分局循線偵辦後發現，32歲李姓主嫌，綽號「阿炮」，為黑道幫派份子，在臺南市東區自組「蒼狼慈善功德會台南分會」並擔任會長，該組織為竹聯幫在臺南市新增之旗下組織，以「狼」字為幫徽，長期經營地下錢莊放款高利貸，從事暴力討債，手段兇殘欺壓善良，多數被害人身心飽受催殘，因畏懼報復，不敢揭露該集團犯行。

據了解，該集團行事囂張，民眾借款時被逼迫簽下數倍金額本票，雖約定好每月支付，但利息計算全由該集團說了算，層層相疊，有人借10萬卻要還百萬元，也強押被害人毒打，還用燒紅木炭、香菸燙，綁上狗鏈、逼穿女裝、喝尿等手段凌虐，有被害人因此精神失常，還向家屬威脅逼債，行逕可惡。