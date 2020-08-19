非法移工雞場打工髒臭躲查緝 與移民官玩躲貓貓落網

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊獲報，雲林縣1處養雞場聘僱失聯移工從事清理雞糞工作，專勤隊員勘查蒐證，日前利用中午查察，數名非法移工一見移民官進入養雞場，在雞舍逃竄躲藏，移民官鎖定目標，前後夾擊，查獲2名泰國籍及4名菲律賓籍，共6名失聯移工及逾期停留人士非法工作。

泰國籍失聯移工「小巫」及「阿飛」夫妻供稱，他們為賺更多錢，離開原工作處所四處打零工，在台失聯逾期約1年半，最近半年受雇在養雞場清理雞糞，雖然工作環境又臭又髒，但待遇不錯。