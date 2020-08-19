聽新聞
test
0:00 / 0:00
非法移工雞場打工髒臭躲查緝 與移民官玩躲貓貓落網
移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊獲報，雲林縣1處養雞場聘僱失聯移工從事清理雞糞工作，專勤隊員勘查蒐證，日前利用中午查察，數名非法移工一見移民官進入養雞場，在雞舍逃竄躲藏，移民官鎖定目標，前後夾擊，查獲2名泰國籍及4名菲律賓籍，共6名失聯移工及逾期停留人士非法工作。
泰國籍失聯移工「小巫」及「阿飛」夫妻供稱，他們為賺更多錢，離開原工作處所四處打零工，在台失聯逾期約1年半，最近半年受雇在養雞場清理雞糞，雖然工作環境又臭又髒，但待遇不錯。
「阿飛」笑說，原本以為雞舍很臭，不會有人來，結果看到移民官查察，讓他嚇一跳，當時雞舍已經裝好很多大袋子，想說蹲坐在後面不會被發現，沒想到，移民官出現後面，又讓他嚇一跳，現在他們夫妻只能等待遣返回泰國，專勤隊連同非法雇主，依違反入出國及移民法，以及就業服務法深入調查。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言