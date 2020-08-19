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潮州員警網巡緝毒約面交 沒搜索票逕行搜索遭法院撤銷

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東縣警潮州分局員警日前透過網路巡邏查緝毒品，鎖定一名古姓男子，隨後約定面交，警方當場從男子身上查獲毒品及施用工具等證物，但警方未事先報請檢察官指揮即逕行搜索，經向法院報告，法官裁定撤銷。對此，潮州警分局回應，未來將更依循最嚴謹的法律程序執行。

據了解，潮州警分員警本月10日透過網路巡邏查緝毒品，過程中鎖定古姓男子，約定面交；面交當時，員警表明身分，並且從男子身上查獲毒品及施用工具等證物。

依據刑事訴訟法，警方執行逕行搜索後，「應於執行後三日內報告該管檢察署檢察官及法院。法院認為不應准許者，應於五日內撤銷之。」經向屏東地方法院報告，法官認為，警方未事先報請檢察官指揮即逕行搜索，違反規定，裁定撤銷警方的逕行搜索案，未來檢方、法院會依據比率原則，將警方偵辦瑕疵與犯罪程度做量刑。

對此，潮州警分局表示，對裁定內容予以尊重，也將立刻要求所屬，查緝任何案件，皆需依循最嚴謹的法律程序執行。

員警網路巡邏查緝毒品，卻未事先報請檢察官指揮即逕行搜索，因此全案裁定撤銷。記者陳弘逸／攝影
員警網路巡邏查緝毒品，卻未事先報請檢察官指揮即逕行搜索，因此全案裁定撤銷。記者陳弘逸／攝影

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