潮州員警網巡緝毒約面交 沒搜索票逕行搜索遭法院撤銷

屏東縣警潮州分局員警日前透過網路巡邏查緝毒品，鎖定一名古姓男子，隨後約定面交，警方當場從男子身上查獲毒品及施用工具等證物，但警方未事先報請檢察官指揮即逕行搜索，經向法院報告，法官裁定撤銷。對此，潮州警分局回應，未來將更依循最嚴謹的法律程序執行。

據了解，潮州警分員警本月10日透過網路巡邏查緝毒品，過程中鎖定古姓男子，約定面交；面交當時，員警表明身分，並且從男子身上查獲毒品及施用工具等證物。

依據刑事訴訟法，警方執行逕行搜索後，「應於執行後三日內報告該管檢察署檢察官及法院。法院認為不應准許者，應於五日內撤銷之。」經向屏東地方法院報告，法官認為，警方未事先報請檢察官指揮即逕行搜索，違反規定，裁定撤銷警方的逕行搜索案，未來檢方、法院會依據比率原則，將警方偵辦瑕疵與犯罪程度做量刑。