男子搶用餐婦人皮包逃逸 高雄警2小時內迅速破案

陳姓男子昨天騎車路過高雄市某素食店，發現1名在店內消費的婦人將皮包擺在身旁椅上，馬上停車涉嫌搶走婦人的皮包逃逸，警方據報，迅速在1個小時又40分鐘找到陳姓男子，找回婦人被搶的皮包，依搶奪罪嫌移送法辦後，經檢察官聲押獲准。

據了解，45歲的陳姓男子已有多次涉嫌搶奪用餐女子的皮包，2月26日凌晨，在高雄市鼓山區慶豐街，趁1女子在小吃店前吃宵夜，搶走女子的皮包，幾小時後又在高雄市六合夜市的海產攤，涉嫌搶奪印尼籍女遊客的皮包，逃逸後，也在2小時後被捕。

昨天上午11點50分，陳姓男子騎車路過高雄市苓雅區林森二路，發現1名婦人在素食店用餐，皮包就放在旁邊椅子上，他再起盜心，馬上停車涉嫌搶走皮包，快速騎機車逃逸，脫逃時掉了1隻藍白拖。