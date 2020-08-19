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男子搶用餐婦人皮包逃逸 高雄警2小時內迅速破案

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

陳姓男子昨天騎車路過高雄市某素食店，發現1名在店內消費的婦人將皮包擺在身旁椅上，馬上停車涉嫌搶走婦人的皮包逃逸，警方據報，迅速在1個小時又40分鐘找到陳姓男子，找回婦人被搶的皮包，依搶奪罪嫌移送法辦後，經檢察官聲押獲准。

據了解，45歲的陳姓男子已有多次涉嫌搶奪用餐女子的皮包，2月26日凌晨，在高雄市鼓山區慶豐街，趁1女子在小吃店前吃宵夜，搶走女子的皮包，幾小時後又在高雄市六合夜市的海產攤，涉嫌搶奪印尼籍女遊客的皮包，逃逸後，也在2小時後被捕。

昨天上午11點50分，陳姓男子騎車路過高雄市苓雅區林森二路，發現1名婦人在素食店用餐，皮包就放在旁邊椅子上，他再起盜心，馬上停車涉嫌搶走皮包，快速騎機車逃逸，脫逃時掉了1隻藍白拖。

警方據報，立即調閱相關監錄影像，查出陳姓男子涉案，昨天下午1點30分，趕去高雄市左營區重安路陳的住處，陳見警方到來，佯裝不知情，但員警見他僅剩的1隻藍白拖，陳趁隙要逃立即被捕。警方搜出婦人被搶的皮包，內有現金近2000元等財物，後來又在屋內查獲1小包安非他命，依搶奪、違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署後，經檢察官聲押獲准。

陳姓男子趁隙要逃被捕。記者林保光／翻攝
陳姓男子趁隙要逃被捕。記者林保光／翻攝
陳姓男子涉搶後掉了1隻藍白拖，警方在他住處找到他穿回的1隻藍白拖。記者林保光／翻攝
陳姓男子涉搶後掉了1隻藍白拖，警方在他住處找到他穿回的1隻藍白拖。記者林保光／翻攝
陳姓男子經警方搜出他涉嫌搶來的皮包和剩餘的現金。記者林保光／翻攝
陳姓男子經警方搜出他涉嫌搶來的皮包和剩餘的現金。記者林保光／翻攝

高雄市 檢察官

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