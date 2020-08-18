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金門警方連續跨海破案 徐國勇讚辦案精神如飛象過河

聯合報 / 記者江婉儀蔡家蓁／金門即時報導

金門警方在今年中接連跨轄查獲賭博網站及跨國網路賭博詐欺機房案，內政部長徐國勇今（18）日前往金門縣警察局視察，特別予以表彰肯定，徐國勇說，這種「飛象過河」的跨海辦案精神，實在太不簡單，令人振奮，要特別予以鼓勵。

金門縣警察局在今年6月9日及7月7日跨轄查獲賭博網站及跨國網路賭博詐欺機房案，徐國勇表示，警察人員跨轄區辦案，可以擺脫人情壓力。

他舉例如果跨國賭博詐欺案機房設在台灣，台灣會努力掃蕩；但機房設在中國就麻煩了，因為對岸不與台灣合作，未來看雙方如何突破，否則最後受害的還是中國民眾。

徐國勇指出，金門因為小三通，毒品案件會比較多，他除了勉勵警察同仁要努力，對於偵防毒品案件，應加強與移民署、航警局及港務警察總隊的情報交流，加強偵防工作成果，還有對仿製金門酒廠的偽劣酒查緝工作仍請加強執行，才能維護縣府經濟命脈。

另外，金門縣警局在去年11月29日查獲違反總統副總統選舉罷免法案件、去年9月24日查獲侵害金門酒廠商標案件．各給獎金8萬5000元及獎金4萬2000元，以獎勵警察局同仁辛勞。

徐國勇除了聽取簡報之外，並與內外勤幹部意見交流，同時慰勉全體警察同仁辛勞。他也稱讚縣警局整體治安、交通工作成果良好，但仍請警察局同仁持續努力；另針對警力需求部分，他表示如有需求將會全力支持。

內政部長徐國勇（左二）今天前往金門縣警察局視察並聽取簡報。圖／金門縣警察局提供
內政部長徐國勇（左二）今天前往金門縣警察局視察並聽取簡報。圖／金門縣警察局提供
為了解金門縣治安偵防情形，內政部長徐國勇今（18）日前往金門縣警察局視察及慰勤。圖／金門縣警察局提供
為了解金門縣治安偵防情形，內政部長徐國勇今（18）日前往金門縣警察局視察及慰勤。圖／金門縣警察局提供
內政部長徐國勇（左）今天前往金門縣警察局視察並聽取簡報。圖／金門縣警察局提供
內政部長徐國勇（左）今天前往金門縣警察局視察並聽取簡報。圖／金門縣警察局提供

警察 金門 賭博

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