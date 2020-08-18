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百億總裁疑涉洗錢等案 中檢呼籲主動到案說明

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中檢警今年元月初破獲兩處水房，逮獲寇嫌等9人，檢警以大數據分析相關資料，懷疑擁有百億身價知名國際控股集團的莊姓總裁是GPK博奕網路賭博幕後金主，本月11日兵分30多路展開索傳訊行動，但並未傳訊到莊到案，中檢呼籲莊主動到案說明。

據了解，台中檢警今年元月初，實施斷水流專案，在台中市華美西街、市政路破獲兩處網路賭博下線水房，查扣U盾、網路點集器，查扣新台幣207萬餘元，逮獲寇嫌等9人，查出嫌犯經手去年7月1日至今年元月1日的賭金共72億餘元，犯後繳回犯罪所得623萬餘元。中檢依賭博、洗錢、組織犯罪等將9人起訴。

落網的水房成員未供出幕後藏鏡人，但檢警以大數據分析相關資料，懷疑擁有百億身價的知名國際控股集團的莊姓總裁是GPK博奕網路賭博幕後金主，本月11日兵分30多路展開索傳訊行動，但並未傳訊到莊姓總裁到案，中檢呼籲莊主動到案說明。

台中檢警今年初破獲兩處水房，以大數據分析相關資料，懷疑擁有百億身價的知名國際控股集團的莊姓總裁是GPK博奕網路賭博幕後金主，日前傳訊未到案，中檢呼籲莊主動到案說明。圖／本報資料照
台中檢警今年初破獲兩處水房，以大數據分析相關資料，懷疑擁有百億身價的知名國際控股集團的莊姓總裁是GPK博奕網路賭博幕後金主，日前傳訊未到案，中檢呼籲莊主動到案說明。圖／本報資料照

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