快訊

近期首艘美軍艦艇通過台灣海峽！ 兩岸艦艇監控中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹科離職工程師架賭博網站 專供越南移工玩被抄

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

新竹科學園區離職工程師吳姓男子開電腦店，涉嫌夥同員工在店內架設博弈網站，專供越南移工賭博，開張1個月被查抄，累積賭資10萬元；刑事局查獲吳等8人依賭博罪嫌送辦，檢方命吳3萬元交保。

警方調查，吳姓男子（40歲）原在竹科擔任工程師，離職後在新竹縣竹北市開店賣電腦設備，3月起與員工架設「Casino Viet Dai」賭博網站，使用越南文介面吸引越南移工，玩骰子、賽馬、百家樂等博弈遊戲。

吳等人成立臉書粉絲專頁介紹賭博網站，透過當地越南雜貨店、小吃店推廣，越南移工口耳相傳，約30人至超商購買遊戲點數，加入賭博網站會員。

刑事局國際科第二隊接獲線報，4月搜索電腦店帶回吳等4人，事後再通知4人，詢後請回。犯嫌分別擔任工程師、會計或行政人員，有人稱台灣人的賭博市場已飽和，因而瞄準移工；吳則否認架設賭博網站，稱僅在測試遊戲。

警方查扣6台電腦，數位鑑識發現賭博帳冊，本月12日拘提吳，他仍否認架賭博網站，稱是員工所為，警詢後依賭博罪嫌移送法辦。

新竹科學園區離職工程師吳姓男子開電腦店，涉嫌夥同員工在店內架設賭博網站，刑事局查獲吳等8人送辦。記者李奕昕／翻攝
新竹科學園區離職工程師吳姓男子開電腦店，涉嫌夥同員工在店內架設賭博網站，刑事局查獲吳等8人送辦。記者李奕昕／翻攝
新竹科學園區離職工程師吳姓男子開電腦店，涉嫌夥同員工在店內架設賭博網站，刑事局查獲吳等8人送辦。記者李奕昕／翻攝
新竹科學園區離職工程師吳姓男子開電腦店，涉嫌夥同員工在店內架設賭博網站，刑事局查獲吳等8人送辦。記者李奕昕／翻攝
新竹科學園區離職工程師吳姓男子開電腦店，涉嫌夥同員工在店內架設賭博網站，刑事局搜索查扣電腦。記者李奕昕／翻攝
新竹科學園區離職工程師吳姓男子開電腦店，涉嫌夥同員工在店內架設賭博網站，刑事局搜索查扣電腦。記者李奕昕／翻攝
新竹科學園區離職工程師吳姓男子開電腦店，涉嫌夥同員工在店內架設賭博網站，刑事局搜索查扣筆記。記者李奕昕／翻攝
新竹科學園區離職工程師吳姓男子開電腦店，涉嫌夥同員工在店內架設賭博網站，刑事局搜索查扣筆記。記者李奕昕／翻攝
新竹科學園區離職工程師吳姓男子開電腦店，涉嫌夥同員工在店內架設賭博網站，刑事局查獲吳等8人送辦。記者李奕昕／翻攝
新竹科學園區離職工程師吳姓男子開電腦店，涉嫌夥同員工在店內架設賭博網站，刑事局查獲吳等8人送辦。記者李奕昕／翻攝
新竹科學園區離職工程師吳姓男子開電腦店，涉嫌夥同員工在店內架設賭博網站，刑事局查獲吳等8人送辦。記者李奕昕／翻攝
新竹科學園區離職工程師吳姓男子開電腦店，涉嫌夥同員工在店內架設賭博網站，刑事局查獲吳等8人送辦。記者李奕昕／翻攝

賭博 越南 移工

延伸閱讀

波音預見市場再縮小 推第2輪自願離職方案

台中百億總裁涉洗錢案？ 中檢：已押5人追查共犯

竹科2期寶山基地公聽會 地主要求合理徵收價格

越南移工拿折疊刀刺傷同鄉 殺人未遂判5年6月

相關新聞

影／後載2歲女兒捲入吊車底 孕媽赤腳急拍司機門停車

一名懷孕7個多月的33歲黃姓孕婦，今早近8時騎機車載2歲女童行經台中市神岡區東洲路時，後方一輛大型吊車疑未注意車前狀況追...

「懷孕不羈押」成法律漏洞 詐團找孕婦反覆領贓款

楊姓男子涉嫌招收車手替詐騙集團領贓款，透過朱姓女子找懷孕的李姓、藍姓女子，利用「孕婦不羈押法律漏洞」反覆提領，4個月共得...

台中7個月孕婦騎機車擦撞吊車 後載2歲女兒捲車底慘死

台中市神岡區今早近8時發生死亡車禍，一名懷孕7個多月的孕婦騎車載2歲女童行經東洲路時，與一輛大型吊車發生相撞，機車捲入吊...

竹科離職工程師架賭博網站 專供越南移工玩被抄

新竹科學園區離職工程師吳姓男子開電腦店，涉嫌夥同員工在店內架設博弈網站，專供越南移工賭博，開張1個月被查抄，累積賭資10...

蜜月剛過...老公染毒染賭欠百萬人間蒸發 老婆痛心求離

澎湖縣廖姓男子新婚不久，就染上毒癮、賭癮，「連生活費都拿去賭」，被上百萬賭債逼得走投無路、借高利貸。債主頻頻上門討債，廖...

覺得有人要害他 台中男持刀刺傷母親

台中市豐原區合作街今天上午7時許發生一起子持刀刺傷母案件，27歲劉姓男子與母親爆發口角，竟持刀刺傷母親，血跡一路從房間到...

三芝混凝土車翻覆 司機送醫不治

新北市三芝區福德里大湖路山區有1家預拌混凝土廠的57歲林姓司機，今天上午10時許駕駛預拌混凝土車才出廠不久，便在1處山路...

桃園大圳女浮屍腐爛面目難辨 DNA查身分死因

桃園市桃園大圳的桃園區文中路1條支線水圳，昨天傍晚1名路人行經發現水圳內一具浮屍在水中漂浮，緊急報案，警方據報會同消防人...

女子吸毒過量昏迷送醫 胸罩內藏毒還露餡

新竹市53歲李姓女子去年11月間在桃園市楊梅區住處，疑因吸食毒品過量突然昏迷，桃園市消防局119據報將她送醫急救後，恢復...

鬼月玩水會被抓交替？溺水責任在人不在鬼

2020年的農曆七月是從國曆8月19日開始，那天也就是俗稱的「鬼門開」。我們從小開始，每年的這個時候都常聽到長輩告誡：「鬼門開不要去水邊玩」、「不要撿地上的紅包」、「不要晚上跑去爬山」，而這樣的勸阻與迷信也反映出台灣的信仰文化。

防疫鬆懈了？居家檢疫男半夜溜去飲酒作樂 警KTV逮回

居家檢疫男半夜竟然偷跑出去飲酒作樂，國人防疫的心真的鬆懈了！雲林縣警察局北港分局昨天凌晨實施擴大臨檢，針對轄區小吃部、K...

楊蕙如網軍案 不起訴或無進度

蘇啟誠輕生事件引發連串風波，新北地院昨判外交部前部長歐鴻鍊賠償駐日代表謝長廷卅萬元，全案關鍵人物「卡神」楊蕙如，涉操控網...

熱門新聞

考上醫科卻遭逢車禍大劫 「村落之光」楊振杰快醒來！

阿里山千人洞再傳3山友失聯 救難人員漏夜搜尋救人

康友案 北檢聲押禁見炒股作手、2會計師30萬元交保

明德外役監獄受刑人連三榮脫逃 刑事局公布長相

影／後載2歲女兒捲入吊車底 孕媽赤腳急拍司機門停車

阿里山千人洞迷途3人 深夜被救難人員尋獲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。