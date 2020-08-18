聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹科離職工程師架賭博網站 專供越南移工玩被抄
新竹科學園區離職工程師吳姓男子開電腦店，涉嫌夥同員工在店內架設博弈網站，專供越南移工賭博，開張1個月被查抄，累積賭資10萬元；刑事局查獲吳等8人依賭博罪嫌送辦，檢方命吳3萬元交保。
警方調查，吳姓男子（40歲）原在竹科擔任工程師，離職後在新竹縣竹北市開店賣電腦設備，3月起與員工架設「Casino Viet Dai」賭博網站，使用越南文介面吸引越南移工，玩骰子、賽馬、百家樂等博弈遊戲。
吳等人成立臉書粉絲專頁介紹賭博網站，透過當地越南雜貨店、小吃店推廣，越南移工口耳相傳，約30人至超商購買遊戲點數，加入賭博網站會員。
刑事局國際科第二隊接獲線報，4月搜索電腦店帶回吳等4人，事後再通知4人，詢後請回。犯嫌分別擔任工程師、會計或行政人員，有人稱台灣人的賭博市場已飽和，因而瞄準移工；吳則否認架設賭博網站，稱僅在測試遊戲。
警方查扣6台電腦，數位鑑識發現賭博帳冊，本月12日拘提吳，他仍否認架賭博網站，稱是員工所為，警詢後依賭博罪嫌移送法辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言