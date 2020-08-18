竹科離職工程師架賭博網站 專供越南移工玩被抄

新竹科學園區離職工程師吳姓男子開電腦店，涉嫌夥同員工在店內架設博弈網站，專供越南移工賭博，開張1個月被查抄，累積賭資10萬元；刑事局查獲吳等8人依賭博罪嫌送辦，檢方命吳3萬元交保。

警方調查，吳姓男子（40歲）原在竹科擔任工程師，離職後在新竹縣竹北市開店賣電腦設備，3月起與員工架設「Casino Viet Dai」賭博網站，使用越南文介面吸引越南移工，玩骰子、賽馬、百家樂等博弈遊戲。

吳等人成立臉書粉絲專頁介紹賭博網站，透過當地越南雜貨店、小吃店推廣，越南移工口耳相傳，約30人至超商購買遊戲點數，加入賭博網站會員。

刑事局國際科第二隊接獲線報，4月搜索電腦店帶回吳等4人，事後再通知4人，詢後請回。犯嫌分別擔任工程師、會計或行政人員，有人稱台灣人的賭博市場已飽和，因而瞄準移工；吳則否認架設賭博網站，稱僅在測試遊戲。