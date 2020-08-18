蜜月剛過...老公染毒染賭欠百萬人間蒸發 老婆痛心求離

澎湖縣廖姓男子新婚不久，就染上毒癮、賭癮，「連生活費都拿去賭」，被上百萬賭債逼得走投無路、借高利貸。債主頻頻上門討債，廖索性拋妻棄女、離家出走，猶如人間蒸發；廖妻照顧剛滿1歲的女兒，又要應付躲債，蠟燭兩頭燒，眼看丈夫根本依靠不了，心死向高雄少家法院訴請離婚獲准。

判決指出，廖姓夫妻去年9月結婚、誕下1女，感情還算融洽，一家三口同住高雄。沒想到，婚後不到1個月，廖男沉迷毒品、賭博惡習，甜蜜生活驟然變調；債主三不五時上門找債，廖為了躲債，離家躲藏、不知去向，沒支付家庭生活費，又棄妻女於不顧，妻子痛心地說，「根本是惡意遺棄」。

廖妻肩負幼女養育責任，深感丈夫完全沒辦法擔起家庭、夫妻義務，雙方婚姻關係未能互相扶持、體諒，只是流於形式，決定狠斬短命婚姻，向高雄少家法院訴請離婚，並爭取女兒監護權。

民事庭法官傳喚兩人親屬出庭，女方胞妹證稱，姊姊與姊夫感情並無不合，只是姊夫「越來越離譜」，在外欠下300多萬元債務，連家用生活費都拿去賭博、還債，不想負責養小孩就算了，還奢望家人幫忙還債，自顧自離家出走，從此家人再也連絡不上他；男方叔叔也坦言，已向警方通報廖男失蹤，但到現在都還沒找到人。

連廖男夫妻的共同友人也出面作證，廖確實有在吸食咖啡包、K 他命之類的毒品，在外也欠下好幾百萬賭債，去年與廖男見面，他開口就是要借錢，而現在，所有人都找不到他。

高雄少家法院認定，廖男為了躲債而去向不明，至今完全沒跟妻子共同生活，也沒扶養幼女，可見他已無維繫婚姻意思；夫妻倆分離多時，全然不了解彼此生活現況，早已形同陌路，「僅存夫妻之名，全無夫妻之實」，兩人誠摯相愛基礎盡失，應該難再協力維持圓滿婚姻生活。