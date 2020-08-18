「懷孕不羈押」成法律漏洞 詐團找孕婦反覆領贓款
楊姓男子涉嫌招收車手替詐騙集團領贓款，透過朱姓女子找懷孕的李姓、藍姓女子，利用「孕婦不羈押法律漏洞」反覆提領，4個月共得手約2000萬元，刑事局陸續查獲楊等22人，檢方聲押其中11人獲准。
警方調查，詐騙集團將話務機房設在大陸，以猜猜我是誰、解除分期付款手法致電騙台灣人，楊姓男子（32歲）在台組成車手集團，找朱姓女子（19歲）當車手頭，赴ATM提領被害人匯款。
朱曾在台北市中山區某酒店陪酒，她的同事李姓（19歲）、藍姓（22歲）女子，今年初起分別懷孕，不能繼續上班，4月起被朱吸收擔任車手，在台北、新北市領走數百萬元。
根據刑事訴訟法第114條，羈押的被告懷胎5月以上或生產後2月未滿，如經具保聲請停止羈押，不得駁回。
李、藍被上手告知「不用怕」、「懷孕不能押」，6月被警方拘提、通知到案，檢方未聲押，命李5萬元交保、請回藍，兩人有恃無恐繼續提領，上月經通知到案又被請回。
台北市北投警分局5月查獲1名車手，刑事局偵七大隊第一隊追查上手，6月至本月分批拘提、通知、逮捕楊等22人。犯嫌多坦承犯案，兩名孕婦稱缺錢，懷孕難找工作。
警方查出，車手團以汽車旅館作為據點，不斷轉移陣地，在台北、新北、宜蘭、新竹、苗栗、南投、彰化等縣市提領約2000萬元，詢後依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌送辦。
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