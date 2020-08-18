快訊

不滿北市府反改革 姚量議辭北畜總座：不願成魔鬼一份子

為了祖國與發財：臥底30年 美逮捕前CIA「中國雙面諜」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

覺得有人要害他 台中男持刀刺傷母親

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市豐原區合作街今天上午7時許發生一起子持刀刺傷母案件，27歲劉姓男子與母親爆發口角，竟持刀刺傷母親，血跡一路從房間到客廳，場面怵目驚心，母親手腳遭劃傷，劉男右手也有撕裂傷，兩人皆送豐原醫院治療，詳細案情由警方調查釐清中。

今天上午7時10分，27歲劉男與母親50歲林婦在家中發生口角，兩人從房間到客廳一路推擠扭打，劉男情緒激動下，持20多公分長的藍波刀攻擊母親，導致林婦臉部腫脹及手腳撕裂傷，劉男右手也有撕裂傷，鄰居聽到爭執聲趕緊報案，警方獲報後到場制止，並協助兩人送醫，兩人均無大礙，意識清楚。

據了解，劉男無業，有毒品前科，與母親林婦同住在豐原區合作街一處公寓；劉男今早疑因精神狀況不佳，覺得有人要害他，與母親爆發口角衝突，並持刀刺傷母親，警方已進行家暴通報，劉男依傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。

27歲劉男今早與母親爆發口角，竟持刀刺傷母親。記者余采瀅／翻攝
27歲劉男今早與母親爆發口角，竟持刀刺傷母親。記者余采瀅／翻攝

毒品 傷害罪 家暴

延伸閱讀

影／開租賃車左搖右晃 台中警查獲通緝犯

台中疑母子爆發口角 不肖子持刀刺傷母腿部

台中百億總裁涉洗錢案？ 中檢：已押5人追查共犯

影／逾300萬特斯拉市民高架遭撞 大重機騎士成夾心餅

相關新聞

影／後載2歲女兒捲入吊車底 孕媽赤腳急拍司機門停車

一名懷孕7個多月的33歲黃姓孕婦，今早近8時騎機車載2歲女童行經台中市神岡區東洲路時，後方一輛大型吊車疑未注意車前狀況追...

「懷孕不羈押」成法律漏洞 詐團找孕婦反覆領贓款

楊姓男子涉嫌招收車手替詐騙集團領贓款，透過朱姓女子找懷孕的李姓、藍姓女子，利用「孕婦不羈押法律漏洞」反覆提領，4個月共得...

台中7個月孕婦騎機車擦撞吊車 後載2歲女兒捲車底慘死

台中市神岡區今早近8時發生死亡車禍，一名懷孕7個多月的孕婦騎車載2歲女童行經東洲路時，與一輛大型吊車發生相撞，機車捲入吊...

蜜月剛過...老公染毒染賭欠百萬人間蒸發 老婆痛心求離

澎湖縣廖姓男子新婚不久，就染上毒癮、賭癮，「連生活費都拿去賭」，被上百萬賭債逼得走投無路、借高利貸。債主頻頻上門討債，廖...

覺得有人要害他 台中男持刀刺傷母親

台中市豐原區合作街今天上午7時許發生一起子持刀刺傷母案件，27歲劉姓男子與母親爆發口角，竟持刀刺傷母親，血跡一路從房間到...

三芝混凝土車翻覆 司機命危急救中

新北市三芝區福德里大湖路山區有1家預拌混凝土廠的57歲林姓司機，今天上午10時許駕駛預拌混凝土車才出廠不久，便在1處山路...

桃園大圳女浮屍腐爛面目難辨 DNA查身分死因

桃園市桃園大圳的桃園區文中路1條支線水圳，昨天傍晚1名路人行經發現水圳內一具浮屍在水中漂浮，緊急報案，警方據報會同消防人...

女子吸毒過量昏迷送醫 胸罩內藏毒還露餡

新竹市53歲李姓女子去年11月間在桃園市楊梅區住處，疑因吸食毒品過量突然昏迷，桃園市消防局119據報將她送醫急救後，恢復...

鬼月玩水會被抓交替？溺水責任在人不在鬼

2020年的農曆七月是從國曆8月19日開始，那天也就是俗稱的「鬼門開」。我們從小開始，每年的這個時候都常聽到長輩告誡：「鬼門開不要去水邊玩」、「不要撿地上的紅包」、「不要晚上跑去爬山」，而這樣的勸阻與迷信也反映出台灣的信仰文化。

防疫鬆懈了？居家檢疫男半夜溜去飲酒作樂 警KTV逮回

居家檢疫男半夜竟然偷跑出去飲酒作樂，國人防疫的心真的鬆懈了！雲林縣警察局北港分局昨天凌晨實施擴大臨檢，針對轄區小吃部、K...

楊蕙如網軍案 不起訴或無進度

蘇啟誠輕生事件引發連串風波，新北地院昨判外交部前部長歐鴻鍊賠償駐日代表謝長廷卅萬元，全案關鍵人物「卡神」楊蕙如，涉操控網...

蘇啟誠案延燒 歐鴻鍊判賠謝長廷30萬元

二○一八年燕子颱風侵襲日本，駐大阪辦事處遭網路霸凌，處長蘇啟誠輕生；外交部前部長歐鴻鍊參加廣播節目，指駐日代表謝長廷曾在...

熱門新聞

阿里山千人洞再傳3山友失聯 救難人員漏夜搜尋救人

考上醫科卻遭逢車禍大劫 「村落之光」楊一杰快醒來！

康友案 北檢聲押禁見炒股作手、2會計師30萬元交保

明德外役監獄受刑人連三榮脫逃 刑事局公布長相

蘇啟誠輕生風波 外交部前部長歐鴻鍊判賠謝長廷30萬

疫苗大廠康友爆孫公司財報不實 北檢今搜索約談會計師

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。