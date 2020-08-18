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覺得有人要害他 台中男持刀刺傷母親
台中市豐原區合作街今天上午7時許發生一起子持刀刺傷母案件，27歲劉姓男子與母親爆發口角，竟持刀刺傷母親，血跡一路從房間到客廳，場面怵目驚心，母親手腳遭劃傷，劉男右手也有撕裂傷，兩人皆送豐原醫院治療，詳細案情由警方調查釐清中。
今天上午7時10分，27歲劉男與母親50歲林婦在家中發生口角，兩人從房間到客廳一路推擠扭打，劉男情緒激動下，持20多公分長的藍波刀攻擊母親，導致林婦臉部腫脹及手腳撕裂傷，劉男右手也有撕裂傷，鄰居聽到爭執聲趕緊報案，警方獲報後到場制止，並協助兩人送醫，兩人均無大礙，意識清楚。
據了解，劉男無業，有毒品前科，與母親林婦同住在豐原區合作街一處公寓；劉男今早疑因精神狀況不佳，覺得有人要害他，與母親爆發口角衝突，並持刀刺傷母親，警方已進行家暴通報，劉男依傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。
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