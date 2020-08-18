覺得有人要害他 台中男持刀刺傷母親

台中市豐原區合作街今天上午7時許發生一起子持刀刺傷母案件，27歲劉姓男子與母親爆發口角，竟持刀刺傷母親，血跡一路從房間到客廳，場面怵目驚心，母親手腳遭劃傷，劉男右手也有撕裂傷，兩人皆送豐原醫院治療，詳細案情由警方調查釐清中。

今天上午7時10分，27歲劉男與母親50歲林婦在家中發生口角，兩人從房間到客廳一路推擠扭打，劉男情緒激動下，持20多公分長的藍波刀攻擊母親，導致林婦臉部腫脹及手腳撕裂傷，劉男右手也有撕裂傷，鄰居聽到爭執聲趕緊報案，警方獲報後到場制止，並協助兩人送醫，兩人均無大礙，意識清楚。