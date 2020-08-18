女子吸毒過量昏迷送醫 胸罩內藏毒還露餡

新竹市53歲李姓女子去年11月間在桃園市楊梅區住處，疑因吸食毒品過量突然昏迷，桃園市消防局119據報將她送醫急救後，恢復清醒，但是醫護急救過程，1名女護理師意外在李女左胸罩內，發現藏有1包約2公克海洛因毒品包，通報警方處理。李女矢口否認，警方將她移送法辦。桃園地檢署今天偵結將李女依違反毒品危害防制條例罪嫌提起公訴。

檢警調查，李女居住楊梅區高鐵南路附近偏僻民宅，她前因吸食毒品在案，又在去年11月11日在居住疑因吸食毒品過量，陷入昏迷，消防局救謢人員將她送醫急救後恢復清醒，未料女護師在李女左胸罩內意外發現1小包毒品包報警究辦。