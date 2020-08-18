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防疫鬆懈了？居家檢疫男半夜溜去飲酒作樂 警KTV逮回
居家檢疫男半夜竟然偷跑出去飲酒作樂，國人防疫的心真的鬆懈了！雲林縣警察局北港分局昨天凌晨實施擴大臨檢，針對轄區小吃部、KTV等娛樂場所進行臨檢，竟在北港鎮一間KTV店內，利用M-Police防疫警示功能，查獲一名男子為列管居家檢疫對象。
警方當場依規定通報權管機關追蹤與裁罰，以有效防堵居家檢疫或隔離者違反規定。其他在場一起唱歌的人，也一併被要求自主健康管理14天，以防成為疫情破口。
北港警方表示，昨天凌晨3時15分由偵查隊小隊長吳明芳率員執行防制青少年滋事勤務臨檢，在北港鎮一間KTV的門口，有一名男子在抽菸，經盤問並以M-Police查詢資料，電腦系統跳出警訊「居家檢驗／隔離對象」紅色字樣，確認這名男子是北港鎮的居家檢疫對象。
警方立刻依防疫SOP處置，依流程通報相關單位，後續將由衛生局進行追蹤與裁罰，同時要求男子立刻返回住所勿再外出。
雲林縣衛生局長曾春美指出，這名居家檢疫男子是從大陸疫區回台，需居家檢疫14天，檢疫期間未依規定到處跑，起碼可處10萬元以上罰款，民眾千萬不要以身試法。
分局長王立德呼籲，居家隔離或檢疫的民眾，應確實遵守政府規定，不要趴趴走，以免遭到重罰，也請業者加強防疫措施，提供安全消費場所。警方並會持續配合衛生及民政單位加強防止居家隔離或檢疫對象擅離居所情事，以防堵防疫破口發生。
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