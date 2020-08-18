防疫鬆懈了？居家檢疫男半夜溜去飲酒作樂 警KTV逮回

居家檢疫男半夜竟然偷跑出去飲酒作樂，國人防疫的心真的鬆懈了！雲林縣警察局北港分局昨天凌晨實施擴大臨檢，針對轄區小吃部、KTV等娛樂場所進行臨檢，竟在北港鎮一間KTV店內，利用M-Police防疫警示功能，查獲一名男子為列管居家檢疫對象。

警方當場依規定通報權管機關追蹤與裁罰，以有效防堵居家檢疫或隔離者違反規定。其他在場一起唱歌的人，也一併被要求自主健康管理14天，以防成為疫情破口。

北港警方表示，昨天凌晨3時15分由偵查隊小隊長吳明芳率員執行防制青少年滋事勤務臨檢，在北港鎮一間KTV的門口，有一名男子在抽菸，經盤問並以M-Police查詢資料，電腦系統跳出警訊「居家檢驗／隔離對象」紅色字樣，確認這名男子是北港鎮的居家檢疫對象。

警方立刻依防疫SOP處置，依流程通報相關單位，後續將由衛生局進行追蹤與裁罰，同時要求男子立刻返回住所勿再外出。

雲林縣衛生局長曾春美指出，這名居家檢疫男子是從大陸疫區回台，需居家檢疫14天，檢疫期間未依規定到處跑，起碼可處10萬元以上罰款，民眾千萬不要以身試法。