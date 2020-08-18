聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇啟誠案延燒 歐鴻鍊判賠謝長廷30萬元

聯合報 / 記者陳俊智鄭媁／連線報導

外交部前部長歐鴻鍊。圖／聯合報系資料照片
外交部前部長歐鴻鍊。圖／聯合報系資料照片

二○一八年燕子颱風侵襲日本，駐大阪辦事處遭網路霸凌，處長蘇啟誠輕生；外交部前部長歐鴻鍊參加廣播節目，指駐日代表謝長廷曾在外交部說「蘇啟誠有憂鬱症所以自殺」，謝認為所言不實致名譽受損，提告求償八十萬元；新北地院認歐未盡查證義務，判賠卅萬元。可上訴。

歐鴻鍊昨天僅表示，還沒看到判決書，尚無法評論。法院審理時，歐鴻鍊提出蘇啟誠妻子親筆信，證明確有傳言；但法官認為「謝長廷說蘇啟誠有憂鬱症所以自殺」涉及陳述事實，蘇妻聽他人轉述，非親耳聽聞謝長廷在外交部發表言論，歐曾在外交部任職多年，可透過相關人士或管道查證傳言真實性，未做任何詢問或查詢，難認有盡到相關查證義務。

二○一八年燕子颱風侵襲，多名台籍旅客滯留關西國際機場，網友議論。一開始矛頭對準謝長廷，但後來網軍帶風向，大阪辦事處成眾矢之的，前處長蘇啟誠最後自縊輕生。去年一月，歐鴻鍊在廣播節目指「謝長廷為卸責、脫罪而說蘇啟誠有憂鬱症所以自殺」，謝認為所言不實而提告求償。

法院審理時，雙方委託律師出庭，法官曾詢問和解意願，雙方無交集。謝長廷表示，從未說過「蘇啟誠有憂鬱症所以自殺」等言論，歐的不實言論使社會大眾對他產生嫌惡，讓他從政多年所累積卓越聲譽受到質疑，精神受極大痛苦，求償八十萬元。

歐鴻鍊承認講過此言論，但堅稱蘇啟誠輕生後，他曾以老長官身分致電蘇妻關心，蘇妻當時說謝長廷在外交部聲稱蘇有憂鬱症，這件事讓她與家人非常憤怒，並在後來聲明中澄清「蘇處長絕無憂鬱症」；二○一八年十月蘇妻與外交部長吳釗燮見面，也要求吳管好謝長廷嘴巴。

歐鴻鍊說，蘇妻沒說消息來源，他也沒詢問，知道蘇妻是為了保護對方，避免受到懲處或排擠；他提出蘇妻親筆信，證明確有傳言，也主張縱使假設他的言論有假，對謝名譽也不會有多大損害，八十萬求償金過高。

憂鬱症 蘇啟誠 謝長廷 外交部 燕子颱風 大阪 網路霸凌 吳釗燮 日本

延伸閱讀

謝長廷提告求償 歐鴻鍊出示蘇啟誠妻親筆信

指謝長廷說蘇啟誠有憂鬱症 歐鴻鍊律師聲請吳釗燮作證

「卡神」律師質疑：大阪辦事處是公署？ 網軍案激辯

新聞眼／未傳訊「卡神」就結案 檢方草率？

相關新聞

蘇啟誠案延燒 歐鴻鍊判賠謝長廷30萬元

二○一八年燕子颱風侵襲日本，駐大阪辦事處遭網路霸凌，處長蘇啟誠輕生；外交部前部長歐鴻鍊參加廣播節目，指駐日代表謝長廷曾在...

楊蕙如網軍案 不起訴或無進度

蘇啟誠輕生事件引發連串風波，新北地院昨判外交部前部長歐鴻鍊賠償駐日代表謝長廷卅萬元，全案關鍵人物「卡神」楊蕙如，涉操控網...

台中百億總裁涉洗錢案？ 中檢：已押5人追查共犯

台中地檢署指揮刑事局中打偵辦一起大型賭博、洗錢組織案件，11日收網，帶回涉案邱姓男子等18人，但今天傳出，該洗錢集團的幕...

陳超明助理梁文一羈押禁見提抗告 高院分案

檢調偵辦立委貪汙案，先前獲10萬元交保的立委陳超明辦公室主任梁文一，疑涉與其他證人接觸與滅證，檢方11日傳喚到案後當庭逮...

涉烏龍爆料假三倍券 台南2藍議員將遭移送裁罰

國民黨台南市議員王家貞、李中岑等人上月20日開記者會爆出有商家疑收到「假的三倍券」；據指出，經濟部中小企業處隨即駁斥是「...

抓到了！連砸15輛BMW與AUDI車 鹿港砸車怪客落網

彰化鹿港鎮最近出現砸車怪客，專挑高級名車下手，警方截至今天也接獲15起報案，彰化縣警察局刑事警察大隊統籌規劃查緝行動，下...

疫苗大廠康友爆孫公司財報不實 北檢今搜索約談會計師

康友-KY（6452）大陸孫公司「六安華源製藥」營運不佳，經母公司董事會決議專案查核，發現涉財報不實等情形。台北地檢署今...

盛唐和九福鉛中毒人數 最新統計已達28人

台中市衛生局上午公布，截至昨天，因服用盛唐及九褔中醫診所中藥而引起血中鉛含量超標人數再增加6人，達到28人。因此案前往醫...

影／何志偉兌現承諾南下送雞排 讚虎尾分局破獲假三倍券

民進黨籍立委何志偉先前在臉書承諾如果有人有辦法偽造三倍券，他將一千份雞排，雲林縣虎果然偵破國內首宗大型偽三倍券製造工廠，...

立委集體收賄案 北檢三度提訊白手套郭克銘

台北地檢署偵辦立委集體行賄案，今第3度提訊白手套、政治公關郭克銘，就太流前董座李恆隆、立委廖國棟相關供述，進行比對查證。...

影／新莊里長兒子因10萬元債務 被開3槍示威

新北市新莊區裕民里曾姓里長的26歲兒子，因積欠10萬元職棒簽賭債務，今天凌晨在里內和對方協調不成，遭21歲趙姓男子朝地面...

熱門新聞

影／大媽公務員上班熱舞 午休翹腳上桌躺睡送考績會

影／明德外役監獄優良受刑人脫逃 逃逸畫面曝光

影／逾300萬特斯拉市民高架遭撞 大重機騎士成夾心餅

行人違規闖紅燈過斑馬線 駕駛沒「禮讓」被罰2千

阿里山千人洞再傳3山友失聯 救難人員漏夜搜尋救人

蘇啟誠輕生風波 外交部前部長歐鴻鍊判賠謝長廷30萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。