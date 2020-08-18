蘇啟誠案延燒 歐鴻鍊判賠謝長廷30萬元

外交部前部長歐鴻鍊。圖／聯合報系資料照片

二○一八年燕子颱風侵襲日本，駐大阪辦事處遭網路霸凌，處長蘇啟誠輕生；外交部前部長歐鴻鍊參加廣播節目，指駐日代表謝長廷曾在外交部說「蘇啟誠有憂鬱症所以自殺」，謝認為所言不實致名譽受損，提告求償八十萬元；新北地院認歐未盡查證義務，判賠卅萬元。可上訴。

歐鴻鍊昨天僅表示，還沒看到判決書，尚無法評論。法院審理時，歐鴻鍊提出蘇啟誠妻子親筆信，證明確有傳言；但法官認為「謝長廷說蘇啟誠有憂鬱症所以自殺」涉及陳述事實，蘇妻聽他人轉述，非親耳聽聞謝長廷在外交部發表言論，歐曾在外交部任職多年，可透過相關人士或管道查證傳言真實性，未做任何詢問或查詢，難認有盡到相關查證義務。

二○一八年燕子颱風侵襲，多名台籍旅客滯留關西國際機場，網友議論。一開始矛頭對準謝長廷，但後來網軍帶風向，大阪辦事處成眾矢之的，前處長蘇啟誠最後自縊輕生。去年一月，歐鴻鍊在廣播節目指「謝長廷為卸責、脫罪而說蘇啟誠有憂鬱症所以自殺」，謝認為所言不實而提告求償。

法院審理時，雙方委託律師出庭，法官曾詢問和解意願，雙方無交集。謝長廷表示，從未說過「蘇啟誠有憂鬱症所以自殺」等言論，歐的不實言論使社會大眾對他產生嫌惡，讓他從政多年所累積卓越聲譽受到質疑，精神受極大痛苦，求償八十萬元。

歐鴻鍊承認講過此言論，但堅稱蘇啟誠輕生後，他曾以老長官身分致電蘇妻關心，蘇妻當時說謝長廷在外交部聲稱蘇有憂鬱症，這件事讓她與家人非常憤怒，並在後來聲明中澄清「蘇處長絕無憂鬱症」；二○一八年十月蘇妻與外交部長吳釗燮見面，也要求吳管好謝長廷嘴巴。

歐鴻鍊說，蘇妻沒說消息來源，他也沒詢問，知道蘇妻是為了保護對方，避免受到懲處或排擠；他提出蘇妻親筆信，證明確有傳言，也主張縱使假設他的言論有假，對謝名譽也不會有多大損害，八十萬求償金過高。