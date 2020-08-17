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女子切囊腫不治釀醫療糾紛 南投檢相驗釐清死因

中央社 / 記者蕭博陽南投縣17日電

37歲曾姓女子到南投市一家婦產科診所進行巧克力囊腫切除手術，不料最後卻突然死亡，家屬懷疑院方麻醉時出問題，南投地方檢察署今天相驗，採集檢體送交法醫研究所化驗。

南投市一家知名婦產科、小兒科診所發生醫療糾紛，曾姓女子14日到診所進行巧克力囊腫切除手術，但疑因手術前接受麻醉不適，立即轉院急救仍不治，家屬悲痛欲絕，南投地檢署檢察官今天相驗釐清死因；院方也表達歉意，但因進入司法調查，不願說明過程。

曾女丈夫接受媒體聯訪指出，很捨不得妻子莫名其妙過世，自己只要一個公道，其他什麼都不要；他說當天陪妻子到診所動手術，兩人才分開約半小時，再見到妻子臉部卻已呈現半紫色、眼睛上吊，「完全就是一個沒知覺的人了」。

他說，妻子進入手術室經過約半小時，醫護人員就匆忙跑出來問「家屬呢」，並詢問「患者以前是不是有做過什麼手術」。他回答，妻子國中時有開過甲狀腺。接著醫護說「糟糕了，不曉得是不是這樣，造成她的氣管沾黏，怎麼插管都插不進去」。

曾女丈夫經查詢衛生福利部「醫事查詢系統」，發現這家診所設有兒科、婦產科，但無麻醉科，因此懷疑是不是麻醉過程出問題；南投縣政府衛生局醫政科長陳淑怡說，這家診所符合設置標準規定，後續會以公平、客觀立場，提供家屬必要協助。

手術 婦產科 衛生局

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