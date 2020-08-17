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錄音檔曝光！女義消遭男幹部性騷 長官施壓要求撤案

中央社 / 桃園17日電

桃園市一名義消女隊員向市議員陳情，遭到隊上男性義消幹部性騷擾後，還遭到高層長官致電要求她到派出所「撤案」；桃園市消防局表示，配合司法調查，並加強對義消團隊的管理。

桃園市議員余信憲接獲陳情，指稱桃園市消防局特種搜救大隊在3月19日發生男性義消幹部性騷擾義消女隊員案件。

余信憲今天召開記者會表示，該男性義消幹部趁與義消女隊員聊天之際，以熊抱方式對她上下其手，過程中多次碰到對方胸部，造成義消女隊員身心受創。

余信憲表示，事後男幹部雖然有坦承犯行並道歉，但高層的潘姓長官不但沒有對男幹部進行處分，甚至打電話脅迫有去派出所報案的義消女隊員撤案，甚至表示「我才剛上任你就給我出這個菜」、「做人留一線、日後好相見」等。

余信憲表示，該潘姓長官甚至在分隊的Line群組上以「分隊政令宣導」名義，要求「日後所有人不要再議論此事，也不要放在網路社群，如果再發生，第一次將記警告，第二次直接退隊處理」。

余信憲表示，他要求消防局立刻停止施壓女隊員，且全面配合警方調查，若待司法判決確定，涉犯妨害性自主的隊員也應立即退隊。

對此，桃園市政府消防局表示，該事件是發生在義消團隊，消防局有監督及管理的責任，將全力配合司法調查，並加強性騷擾防治教育宣導與規範。

義消示意圖，非新聞當事人。聯合報系資料照
義消示意圖，非新聞當事人。聯合報系資料照

性騷擾

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