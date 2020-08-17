台中百億總裁涉洗錢案？ 中檢：已押5人追查共犯

台中地檢署指揮刑事局中打偵辦一起大型賭博、洗錢組織案件，11日收網，帶回涉案邱姓男子等18人，但今天傳出，該洗錢集團的幕後金主為台中市知名國際控股集團的莊姓總裁，且莊在檢警行動前疑已收到訊息，目前檢警仍未掌握其行蹤，台中地檢署表示，全案在12日由檢察官向法院聲押涉案5人獲准，後續將針對上游共犯積極查緝，案件仍在偵查中，尚無法對外界說明。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，今天有媒體關注台中市某控股集團總裁涉嫌洗錢、賭博案，為避免訊息誤解，所以簡要說明，全案是由台中地檢署指揮刑事局中打偵辦，全案是大型賭博及洗錢組織犯罪案件，11日行動，帶回涉案邱姓男子等涉案18人。

林彥良表示，檢察官訊問邱等涉案18人後，認定其中邱等10人涉犯組織犯罪條例、洗錢防制法等犯罪嫌疑重大，有勾串同案被告、證人及湮滅證據之虞，向台中地方法院聲請羈押禁見，法院審理後，裁定邱姓、梁姓、林姓、陳姓男子及范姓女子等5人羈押禁見，其餘12名涉案人以5萬至50萬元交保，1人請回。

林彥良表示，後續將對逃匿的上下游共犯積極查緝，全案尚在偵查中，無法對逃逸共犯的背景說明。

臉書社團「反老鼠會聯盟」今天在張貼一則訊息，透露中部檢警追查洗錢、賭博不法集團的幕後金主，就是將公司設址台中市的一家國際控股公司莊姓總裁，因該名總裁也是興櫃亞果遊艇的董事，消息傳出後，亞果遊艇今天收盤股價以下跌15.82%作收。