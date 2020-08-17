快訊

臨床首例！台灣新冠疫苗研發 國光獲准人體試驗

台中百億總裁涉洗錢案？ 中檢：已押5人追查共犯

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中地檢署指揮刑事局中打偵辦一起大型賭博洗錢組織案件，11日收網，帶回涉案邱姓男子等18人，但今天傳出，該洗錢集團的幕後金主為台中市知名國際控股集團的莊姓總裁，且莊在檢警行動前疑已收到訊息，目前檢警仍未掌握其行蹤，台中地檢署表示，全案在12日由檢察官向法院聲押涉案5人獲准，後續將針對上游共犯積極查緝，案件仍在偵查中，尚無法對外界說明。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，今天有媒體關注台中市某控股集團總裁涉嫌洗錢、賭博案，為避免訊息誤解，所以簡要說明，全案是由台中地檢署指揮刑事局中打偵辦，全案是大型賭博及洗錢組織犯罪案件，11日行動，帶回涉案邱姓男子等涉案18人。

林彥良表示，檢察官訊問邱等涉案18人後，認定其中邱等10人涉犯組織犯罪條例、洗錢防制法等犯罪嫌疑重大，有勾串同案被告、證人及湮滅證據之虞，向台中地方法院聲請羈押禁見，法院審理後，裁定邱姓、梁姓、林姓、陳姓男子及范姓女子等5人羈押禁見，其餘12名涉案人以5萬至50萬元交保，1人請回。

林彥良表示，後續將對逃匿的上下游共犯積極查緝，全案尚在偵查中，無法對逃逸共犯的背景說明。

臉書社團「反老鼠會聯盟」今天在張貼一則訊息，透露中部檢警追查洗錢、賭博不法集團的幕後金主，就是將公司設址台中市的一家國際控股公司莊姓總裁，因該名總裁也是興櫃亞果遊艇的董事，消息傳出後，亞果遊艇今天收盤股價以下跌15.82%作收。

亞果遊艇也發表聲明澄清，股東個人投資行為，對公司財務及業務並無任何影響，不造成公司財務損害，也無損害全體股東及會員的利益。

台中地檢署指揮刑事局中打偵辦一起大型賭博、洗錢組織案，11日帶回邱姓男子等涉案18人，台中地院審理後，裁定邱姓男子等5人羈押禁見。圖／報系資料照
台中地檢署指揮刑事局中打偵辦一起大型賭博、洗錢組織案，11日帶回邱姓男子等涉案18人，台中地院審理後，裁定邱姓男子等5人羈押禁見。圖／報系資料照

洗錢 賭博 遊艇

延伸閱讀

董事捲入全台最大洗錢案 亞果遊艇發聲明澄清

德國警方掃蕩涉洗錢非法賭場 查扣百萬現金

影／中檢偵辦硃砂中毒案 搜索涉案的盛唐中醫診所

盛唐中醫診所鉛中毒案 中檢：已分他案偵辦

相關新聞

涉烏龍爆料假三倍券 台南2藍議員將遭移送裁罰

國民黨台南市議員王家貞、李中岑等人上月20日開記者會爆出有商家疑收到「假的三倍券」；據指出，經濟部中小企業處隨即駁斥是「...

抓到了！連砸15輛BMW與AUDI車 鹿港砸車怪客落網

彰化鹿港鎮最近出現砸車怪客，專挑高級名車下手，警方截至今天也接獲15起報案，彰化縣警察局刑事警察大隊統籌規劃查緝行動，下...

疫苗大廠康友爆孫公司財報不實 北檢今搜索約談會計師

康友-KY（6452）大陸孫公司「六安華源製藥」營運不佳，經母公司董事會決議專案查核，發現涉財報不實等情形。台北地檢署今...

台中百億總裁涉洗錢案？ 中檢：已押5人追查共犯

台中地檢署指揮刑事局中打偵辦一起大型賭博、洗錢組織案件，11日收網，帶回涉案邱姓男子等18人，但今天傳出，該洗錢集團的幕...

陳超明助理梁文一羈押禁見提抗告 高院分案

檢調偵辦立委貪汙案，先前獲10萬元交保的立委陳超明辦公室主任梁文一，疑涉與其他證人接觸與滅證，檢方11日傳喚到案後當庭逮...

盛唐和九福鉛中毒人數 最新統計已達28人

台中市衛生局上午公布，截至昨天，因服用盛唐及九褔中醫診所中藥而引起血中鉛含量超標人數再增加6人，達到28人。因此案前往醫...

影／何志偉兌現承諾南下送雞排 讚虎尾分局破獲假三倍券

民進黨籍立委何志偉先前在臉書承諾如果有人有辦法偽造三倍券，他將一千份雞排，雲林縣虎果然偵破國內首宗大型偽三倍券製造工廠，...

立委集體收賄案 北檢三度提訊白手套郭克銘

台北地檢署偵辦立委集體行賄案，今第3度提訊白手套、政治公關郭克銘，就太流前董座李恆隆、立委廖國棟相關供述，進行比對查證。...

影／新莊里長兒子因10萬元債務 被開3槍示威

新北市新莊區裕民里曾姓里長的26歲兒子，因積欠10萬元職棒簽賭債務，今天凌晨在里內和對方協調不成，遭21歲趙姓男子朝地面...

模仿蠟筆小新？怪男合歡山脫褲露屁股 網友傻眼

為便利民眾確認路況或雪況，台14甲線合歡山公路沿線設有監視器，且提供即時影像，其中以武嶺亭最常被監看，甚至被用來拍照留念...

家裡搜出300萬 徐永明為何敢說「我絕對沒有問題」？

檢調偵辦立委收賄案，時力前主席徐永明家裡被搜出的300萬元竟成燙手山芋，讓人不禁想到民進黨立委陳明文去年在高鐵「遺失」300萬元的奇案，因為兩案金額都是300萬，兩案也都疑雲漫天，但陳明文不也挺過來了嗎？徐永明11天前交保時說 「我絕對沒有問題」，如果檢調不給力，恐怕真要被他說中了。

北投12刑警績效不佳恐調派出所 第一波3人名單送出

北投警分局偵查隊12名警察，近期因「績效不佳」遭提報不適任，恐將改調派出所著制服執勤，此事北市警界已傳聞多時，偵查隊氣氛...

熱門新聞

影／大媽公務員上班熱舞 午休翹腳上桌躺睡送考績會

明德外役監獄傳受刑人逃獄 獄方：人還沒回來

影／明德外役監獄優良受刑人脫逃 逃逸畫面曝光

影／逾300萬特斯拉市民高架遭撞 大重機騎士成夾心餅

行人違規闖紅燈過斑馬線 駕駛沒「禮讓」被罰2千

蘇啟誠輕生風波 外交部前部長歐鴻鍊判賠謝長廷30萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。