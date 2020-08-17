偵辦仿冒三倍券遭指控綠色恐佈 南檢：沒人下指導棋
台南市議員王家貞等人7月20日揭露坊間出現仿冒三倍券，台南地檢署隨即分案調查，卻遭指控是綠色恐佈，恐嚇民代。南檢發言人林仲斌今天表示，南檢依法偵辦 ，沒人下指導棋。
王家貞等數名國民黨籍台南市議員，7月20日召開記者會宣稱坊間出現仿冒三倍券，民眾拿到銀行兌換才被發現，但商家23日才能到銀行兌換三倍券，市議員因此挨批是烏龍爆料，台南檢警當時也未接獲通報。
南檢7月23日將此事列為「他」字案調查，但王家貞等人今天痛批，行政院長蘇貞昌說台南市議會國民黨團放假消息，南檢和南部打擊犯罪中心也接到上級指示立刻偵辦，民進黨利用打擊犯罪的檢警恐嚇民代，這是綠色恐怖。
林仲斌今天告訴中央社記者，台南警方未移送此案，因此案屬刑事案件，非告訴乃論，南檢依法偵辦。
林仲斌表示，南檢7月31日以證人身分傳訊王家貞、1名王家貞的助理、及另名台南市議員李中岑，但沒人下指導棋。
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