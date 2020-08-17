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新莊凌晨傳槍響 男子喬事憤開槍逃逸遭警逮

中央社 / 新北17日電

新莊區裕民街今天凌晨近1時傳3聲槍響，警方獲報後循線將涉開槍的趙姓男子逮捕，初步了解雙方相約談判10萬元的債務不成才憤而開槍，訊後依槍砲及恐嚇罪嫌將趙男送辦。

警方調查，26歲曾姓男子和21歲的趙姓男子有新台幣約10萬元的債務糾紛，曾男和23歲的堂弟與趙男相約在裕民街某巷弄內談判，但雙方一言不合，趙男憤而對空開3槍示威恐嚇。

警方表示，警方獲報迅速到場處理，由於趙男開槍後就開車逃逸，警方採證時查扣趙男開槍後遺留現場子彈4顆，其中3顆是已擊發彈殼、未射擊子彈1顆。

警方經調閱沿路監視畫面鎖定趙男駕駛的車輛，隨後循線在趙男租屋處將人逮捕，起出改造槍枝1把及子彈3顆。訊後，警方依槍砲及恐嚇等罪嫌將趙男移送法辦。

恐嚇 債務

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