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兩年檢舉糾紛上千件 蘇大媽一人對抗公務機關為「依法行政」

影／為了10萬元職棒賭債 新莊里長兒被開3槍示威

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區裕民里曾姓里長的26歲兒子，因積欠10萬元職棒簽賭債務，今天凌晨在里內和對方協調不成，遭21歲趙姓男子朝地面和天空連開3槍示威，幸好沒有人受傷。警方獲報迅速在半小時內逮捕嫌犯，他坦承吸毒之後情緒失控，才會開槍洩憤。

據了解，里長兒子是在凌晨0時許，與23歲曾姓堂弟一起在裕民街72巷內，約趙姓男子協調10萬元的職棒簽賭債務糾紛，談判破裂爆發口角，遭趙男開槍示威。

目擊的鄰居指稱，深夜聽見巷內有人吵架，還看見趙男揪著里長兒子的衣領嗆聲，過沒多久傳出連續槍聲，趙男隨即駕駛紅色轎車離去，後來警察就到了。

警方到場，在路上找到3枚手槍彈殼、1枚未擊發子彈，經查趙男先對空鳴槍1發，再朝地面連開2槍。員警確認趙嫌身分之後，前往他位於泰山區明志路的住處逮捕歸案，起出1把改造手槍，但是沒有搜到毒品，偵詢後將依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪嫌移送法辦。

趙姓嫌犯被移送地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
趙姓嫌犯被移送地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
警方在趙嫌家中搜出改造手槍。記者林昭彰／翻攝
警方在趙嫌家中搜出改造手槍。記者林昭彰／翻攝
趙嫌駕駛的轎車車內並未搜出其他違禁物品。記者林昭彰／翻攝
趙嫌駕駛的轎車車內並未搜出其他違禁物品。記者林昭彰／翻攝

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