影／為了10萬元職棒賭債 新莊里長兒被開3槍示威

新北市新莊區裕民里曾姓里長的26歲兒子，因積欠10萬元職棒簽賭債務，今天凌晨在里內和對方協調不成，遭21歲趙姓男子朝地面和天空連開3槍示威，幸好沒有人受傷。警方獲報迅速在半小時內逮捕嫌犯，他坦承吸毒之後情緒失控，才會開槍洩憤。

據了解，里長兒子是在凌晨0時許，與23歲曾姓堂弟一起在裕民街72巷內，約趙姓男子協調10萬元的職棒簽賭債務糾紛，談判破裂爆發口角，遭趙男開槍示威。

目擊的鄰居指稱，深夜聽見巷內有人吵架，還看見趙男揪著里長兒子的衣領嗆聲，過沒多久傳出連續槍聲，趙男隨即駕駛紅色轎車離去，後來警察就到了。