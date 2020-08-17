影／為了10萬元職棒賭債 新莊里長兒被開3槍示威
新北市新莊區裕民里曾姓里長的26歲兒子，因積欠10萬元職棒簽賭債務，今天凌晨在里內和對方協調不成，遭21歲趙姓男子朝地面和天空連開3槍示威，幸好沒有人受傷。警方獲報迅速在半小時內逮捕嫌犯，他坦承吸毒之後情緒失控，才會開槍洩憤。
據了解，里長兒子是在凌晨0時許，與23歲曾姓堂弟一起在裕民街72巷內，約趙姓男子協調10萬元的職棒簽賭債務糾紛，談判破裂爆發口角，遭趙男開槍示威。
目擊的鄰居指稱，深夜聽見巷內有人吵架，還看見趙男揪著里長兒子的衣領嗆聲，過沒多久傳出連續槍聲，趙男隨即駕駛紅色轎車離去，後來警察就到了。
警方到場，在路上找到3枚手槍彈殼、1枚未擊發子彈，經查趙男先對空鳴槍1發，再朝地面連開2槍。員警確認趙嫌身分之後，前往他位於泰山區明志路的住處逮捕歸案，起出1把改造手槍，但是沒有搜到毒品，偵詢後將依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪嫌移送法辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言