北投12刑警績效不佳恐調派出所 第一波3人名單送出

北投警分局偵查隊12名警察，近期因「績效不佳」遭提報不適任，恐將改調派出所著制服執勤，此事北市警界已傳聞多時，偵查隊氣氛越來越低迷，同仁甚至自嘲是「12壯士」。日前第一波名單提報3人不適任，北市刑大已要求偵查隊「補資料」再擇日開會。

北投分局長期以來績效經常落在14個分局的「後段班」，北市警界早知悉長年狀況，但近期卻傳出12人包含小隊長、偵查佐、警員等，因「績效不佳」提報不適任，如同要大洗牌、整隊再出發，隊上氣氛十分低迷。

遭提報的名單包含值日小隊的4名小隊長、6名偵查佐、2名年輕支援偵查隊的警員。提報理由指出，今年1月至3月間，以及4月至6月間，半年的治平、槍枝、得品、詐欺等4大績效「掛零」，其中3名偵查佐名單已送往刑大。

據悉，第一波遭提報不適任名單僅有3人，因考績、平常工作表現不佳等理由，遭提報不適任，但刑大日前要求「補資料」，必須附上近1、2年的績效等相關詳細資料，後續再研擬開會是否改調制服員警。

近期北投分局因曾任拾得物承辦人的王姓警務員涉貪汙案，成為引爆點，偵查隊雖自清查辦，卻引來市警局長官震怒，要求北投分局加強內部管理，更在會議中多次點名北投，上頭壓力源源不斷，逼得基層提報名單。