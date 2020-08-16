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影／男藏槍毒不願配合 BMW車廂被警暴力撬開花

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

基隆一名蔡姓男子涉嫌利用汽車美容場作掩護，將毒品和改造手槍藏在百萬名車之中。新北市永和警分局獲報成立專案小組追查多日，昨晚見時機成熟攻堅，撬開BMW後車廂後順利找到槍毒等物，警詢後，全案今依毒品、槍砲等罪移送基隆地檢署偵辦。

警方指出，此次行動人員除了永和分局偵查隊為外，還包括近期調撥支援的保一、保四和保五總隊警力，霹靂小組在攻堅時也有不少貢獻，使任務圓滿成功。

專案小組調查，蔡男（21歲）平時以汽車美容場為據點，過去多在基隆活動，與地方幫派勢力頗有淵源，曾因滋事被警方關切，此次則是因為涉嫌販毒而被盯上。

永和警方昨天出動大批人力攻堅，霹靂小組重裝迅速壓制住整個場面，但蔡男始終拒絕配合，幸好支援保警發現他的眼神不斷瞄向停在一旁BMW轎車，撬開後車廂後，旋即搜出俗稱「強姦藥」的毒品神仙水101罐和安非他命約208克，並在放置備胎處找到3把改造手槍和38顆子彈。

警方昨天行動共逮2男1女，但蔡男一肩扛下所有責任，供稱槍、毒均是友人託他保管；對於朋友真實身分，蔡男支吾其詞未透露，警方懷疑背後有其他大咖，將持續溯源。

由於蔡男承認持有槍毒，警方詢後依槍砲和毒品等罪將他法辦，另外1男1女將視驗尿結果再做處置；永和分局長謝宗宏強調，槍枝容易衍生治安問題，毒品為害國人身心健康，警方強力取締的決心不會改變，絕對不容許槍枝、毒品的存在。

霹靂小組全副武裝持破壞器材攻堅。記者陳俊智/翻攝
霹靂小組全副武裝持破壞器材攻堅。記者陳俊智/翻攝
蔡姓男子不願配合警方調查，但眼神露餡，結果BMW的後車廂被破壞器材撬到開花。記者陳俊智/翻攝
蔡姓男子不願配合警方調查，但眼神露餡，結果BMW的後車廂被破壞器材撬到開花。記者陳俊智/翻攝

毒品 基隆

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