影／男藏槍毒不願配合 BMW車廂被警暴力撬開花

基隆一名蔡姓男子涉嫌利用汽車美容場作掩護，將毒品和改造手槍藏在百萬名車之中。新北市永和警分局獲報成立專案小組追查多日，昨晚見時機成熟攻堅，撬開BMW後車廂後順利找到槍毒等物，警詢後，全案今依毒品、槍砲等罪移送基隆地檢署偵辦。

警方指出，此次行動人員除了永和分局偵查隊為外，還包括近期調撥支援的保一、保四和保五總隊警力，霹靂小組在攻堅時也有不少貢獻，使任務圓滿成功。

專案小組調查，蔡男（21歲）平時以汽車美容場為據點，過去多在基隆活動，與地方幫派勢力頗有淵源，曾因滋事被警方關切，此次則是因為涉嫌販毒而被盯上。

永和警方昨天出動大批人力攻堅，霹靂小組重裝迅速壓制住整個場面，但蔡男始終拒絕配合，幸好支援保警發現他的眼神不斷瞄向停在一旁BMW轎車，撬開後車廂後，旋即搜出俗稱「強姦藥」的毒品神仙水101罐和安非他命約208克，並在放置備胎處找到3把改造手槍和38顆子彈。

警方昨天行動共逮2男1女，但蔡男一肩扛下所有責任，供稱槍、毒均是友人託他保管；對於朋友真實身分，蔡男支吾其詞未透露，警方懷疑背後有其他大咖，將持續溯源。