社區傳異臭味入夜人雜 桃警逮兩男涉販毒

桃園市楊梅警分局楊梅派出所透過反毒通報合作，昨天深夜在楊梅區一處社區前查獲妨害風化通緝犯張男，和同夥黃男意圖販賣毒品，趁他返回住處下車時上前盤查，起出三級毒品案愷他命102.36公克，還有毒品咖啡包和疑為販毒所得30多萬元，今天上午將兩人依毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

楊梅派出所日前接獲情資反應，轄區一社區進期搬來的住戶出入份子複雜，戶內時不時會飄散臭味及妨害安寧，不堪其擾。所長林育成昨天深夜帶班前往埋伏，見該戶年輕人從外返回，汽車怠速停於社區前，上前攔下人車盤查。查出車上張、黃都有毒品前科，張男還是妨害風化通緝犯，現場並查扣上述毒品和現金。