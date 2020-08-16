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男子借機車不還藏毒品推車主 警訊車主：好心沒好報

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市43歲簡姓男子半年前向陳姓車主的姊姊暫借機車使用，不料車主多次要求還車，簡男卻一再藉故推託，車主憤而提告，簡男今天早上騎該機車行經桃園區春日、三民路口，遭警方巡邏攔查逮捕，另查獲機車置物箱小鐵盒藏毒品殘渣，簡卻將毒品推給車主，讓陳姓車主獲悉後氣炸，大罵「好心沒好報」。

陳姓車主表示，簡男半年前向他姊姊借用機車，他姊姊將他的機車暫借簡男使用，不料簡男事後避不見面，他多次向簡男催討還車，簡男一再推託、還說要買下機車，他同意賣車，但是簡男又無下文、遲遲不願還車，他向警方提告簡男侵占罪嫌。

警方表示，青溪所員警巡邏行經桃園區春日路、三民路口，發現簡男騎乘機車為報案侵占機車，立即尾隨攔查，當場查獲該機車置物箱一個小鐵盒有毒品顆粒殘渣，驗出是安非他命殘渣，簡男辯稱機車是向朋友借來，指稱毒品不是他的，警方將簡帶回偵辦。

警訊中，簡指稱機車是向友人借的、企圖將毒品推給車主，卻說不出車主姓名，警方通和車主說明，陳姓車主聽到簡男辯稱十分生氣、表示，簡借車後避不還車，他已提告，真是好心沒好報。簡男最後才坦承小鐵盒及毒品是他所有，警方依毒品危害妨制條例移送桃園地檢署偵辦。

桃園市簡姓男子向友人借機車不還被告，機車置物箱小鐵盒藏毒品殘渣（見圖）被查推車主，警方戳破移送法辦。記者曾增勳／翻攝
桃園市簡姓男子向友人借機車不還被告，機車置物箱小鐵盒藏毒品殘渣（見圖）被查推車主，警方戳破移送法辦。記者曾增勳／翻攝
桃園市簡姓男子向友人借機車不還被告，機車置物箱（見圖）小鐵盒藏毒品殘渣被查推車主，警方戳破移送法辦。記者曾增勳／翻攝
桃園市簡姓男子向友人借機車不還被告，機車置物箱（見圖）小鐵盒藏毒品殘渣被查推車主，警方戳破移送法辦。記者曾增勳／翻攝
桃園市簡姓男子（見圖）向友人借機車不還被告，機車置物箱小鐵盒藏毒品殘渣被查推車主，警方戳破移送法辦。記者曾增勳／翻攝
桃園市簡姓男子（見圖）向友人借機車不還被告，機車置物箱小鐵盒藏毒品殘渣被查推車主，警方戳破移送法辦。記者曾增勳／翻攝

車主 毒品

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