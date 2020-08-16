內埔殘暴男連續棍打老翁18下致死 還縱火燒車

屏東縣內埔鄉陳姓男子（51歲）昨天上午持長棍連續18下，不停重擊在騎樓下的75歲鍾姓老翁，並對路旁停放的機車縱火，警方據報趕至將老翁，但因傷重不治，警方鎖定陳男蹤跡，到其住處逮人，將他依殺人及公共危險罪嫌移送。

據了解，陳男自稱從事板模業，家中有名高齡80歲行動不便的父親，但平時經常與鄰居發生糾紛，昨天上午打赤膊左手持長棍右手拿著一本厚書，行經內埔鄉延平路時，不知何故棍擊站騎樓下的鍾姓老翁，將老翁擊倒後連續重擊，前後18下不停手，造成老翁頭部與腿部受傷。

陳男行兇後，還隨手縱火停放在旁的機車，隨後便逃離現場，警方獲報趕抵現場，先將鍾姓老翁送醫救治。經醫院搶救，鍾姓老翁於當天下午1時許，因傷重宣告不治。