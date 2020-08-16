聽新聞
test
0:00 / 0:00
內埔殘暴男連續棍打老翁18下致死 還縱火燒車
屏東縣內埔鄉陳姓男子（51歲）昨天上午持長棍連續18下，不停重擊在騎樓下的75歲鍾姓老翁，並對路旁停放的機車縱火，警方據報趕至將老翁，但因傷重不治，警方鎖定陳男蹤跡，到其住處逮人，將他依殺人及公共危險罪嫌移送。
據了解，陳男自稱從事板模業，家中有名高齡80歲行動不便的父親，但平時經常與鄰居發生糾紛，昨天上午打赤膊左手持長棍右手拿著一本厚書，行經內埔鄉延平路時，不知何故棍擊站騎樓下的鍾姓老翁，將老翁擊倒後連續重擊，前後18下不停手，造成老翁頭部與腿部受傷。
陳男行兇後，還隨手縱火停放在旁的機車，隨後便逃離現場，警方獲報趕抵現場，先將鍾姓老翁送醫救治。經醫院搶救，鍾姓老翁於當天下午1時許，因傷重宣告不治。
於此同時，警方查訪目擊者及調閱監視器，掌握陳男特徵及蹤跡，立刻趕到住處陳逮捕，並將他依殺人及公共危險罪嫌移送。至於陳男的行兇動機及精神狀況，警方仍在釐清當中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言