法務部長親赴雲林反毒 宣誓下一波掃蕩校園毒品

法務部、雲林縣府今天在雲林布袋戲館合辦「偶戲反毒咖，20湊一咖」親子探索營，透過小學布袋戲團演出「天龍八不」戲碼，演出拒毒八不絕招，輕鬆有趣；法務部長蔡清祥親赴參與反毒，並宣誓下一波掃除校園毒品的決心。

由雲林偶戲大師吳萬響指導的四湖鄉鹿場國小布袋戲社，所演的這齣反毒劇全由小朋友一手包辦，從編劇、音樂、演出分工合作，把天龍八不劇，演得活靈活現，趣味橫生，借偶傳達反毒，格外生動。

隨後由法務部長蔡清祥、雲林副縣長淑亞、雲林地檢署檢察長洪家原、衛生局長曾春美、慈濟教師聯誼會總幹事陳乃裕等人帶領小朋友共同宣誓反毒。

副縣長謝淑亞表示，吸毒危害一生，絕對不可輕易嚐試，尤其現今毒品偽裝成各種食品，大家一定要提高警覺，以免受騙染毒。衛生局長曾春美也說，如遇同儕誘惑，就祭出天龍八不「反激將法、走為上策、自我解嘲、反說服法、轉移話題、堅決拒絕、告知理由、遠離現場」，堅拒毒品。