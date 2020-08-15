中壢分局治安熱點宣導片 實習生剃髮假刺青真情演出

中壢分局拍攝治安熱點治理宣導影片，讓民眾了解警方對治安執行公權力辛勞，提醒青少年勿因一時好奇而觸毒。記者高宇震／翻攝

桃園市中壢警分局拍攝治安熱點治理宣導影片，以詼諧、活潑、悲憫、正向因子，並融入時下流行台詞「甘安內」，讓民眾加深印象，了解警方對治安執行公權力辛勞，並以青少年走錯路所引發的懊悔與心痛，提醒青少年勿因一時好奇而觸毒。

為符合劇情需要，找來警大、警專實習生參與影片拍攝，其中警專實習生林其鋒更為此剃頭髮，換個全新造型，飾演片中男一，因誤入歧途吸毒、打架等入獄而錯過親人最後一面，懊悔充斥心中後，徹底激勵自己要成為一個好人；另一名警專實習生陳彥惠，不顧形象飾演酒店傳播妹，拍攝前原本放不開，經過不斷醞釀、揣摩情緒，拍攝時拋開自我包袱演出，獲得廣大迴響。

中壢分局拍攝治安熱點治理宣導影片，讓民眾了解警方對治安執行公權力辛勞，提醒青少年勿因一時好奇而觸毒。記者高宇震／翻攝

警方針對酒店、舞廳、KTV等場所提出治安治理策略，結合警方、民間的力量擬訂3項方針，「警民合作、自主管理、主動通報」，強化雙方橫向聯繫並達成治安共識，第一手取得相關情資，以利警方掌握犯罪動向，即時遏阻惡事發生；力求業者恪遵「三不得、二通報」規定，遇糾紛無法排除，有滋事之虞時，立即通報警方以優勢警力壓制，避免事態擴大；要求是類場所業者提升自主管理之能力，以期能從根本改善長久以來存在的治安問題。

分局長劉印宮表示，中壢區雖屬相對繁忙區域，但警方對於治安熱點管理仍有一套處理流程，分局拍攝宣導片，希望告誡民眾警方對治安熱點治理的積極作為，預防不法事件再度上演。

中壢分局拍攝治安熱點治理宣導影片