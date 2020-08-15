快訊

長榮類出國航班再度起飛 超狂機長天空畫「壓軸彩蛋」

馬來西亞確診案例 莊人祥：會列「本土案例規格」認真調查

中壢分局治安熱點宣導片 實習生剃髮假刺青真情演出

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導

中壢分局拍攝治安熱點治理宣導影片，讓民眾了解警方對治安執行公權力辛勞，提醒青少年勿因一時好奇而觸毒。記者高宇震／翻攝
中壢分局拍攝治安熱點治理宣導影片，讓民眾了解警方對治安執行公權力辛勞，提醒青少年勿因一時好奇而觸毒。記者高宇震／翻攝

桃園市中壢警分局拍攝治安熱點治理宣導影片，以詼諧、活潑、悲憫、正向因子，並融入時下流行台詞「甘安內」，讓民眾加深印象，了解警方對治安執行公權力辛勞，並以青少年走錯路所引發的懊悔與心痛，提醒青少年勿因一時好奇而觸毒。

為符合劇情需要，找來警大、警專實習生參與影片拍攝，其中警專實習生林其鋒更為此剃頭髮，換個全新造型，飾演片中男一，因誤入歧途吸毒、打架等入獄而錯過親人最後一面，懊悔充斥心中後，徹底激勵自己要成為一個好人；另一名警專實習生陳彥惠，不顧形象飾演酒店傳播妹，拍攝前原本放不開，經過不斷醞釀、揣摩情緒，拍攝時拋開自我包袱演出，獲得廣大迴響。

中壢分局拍攝治安熱點治理宣導影片，讓民眾了解警方對治安執行公權力辛勞，提醒青少年勿因一時好奇而觸毒。記者高宇震／翻攝
中壢分局拍攝治安熱點治理宣導影片，讓民眾了解警方對治安執行公權力辛勞，提醒青少年勿因一時好奇而觸毒。記者高宇震／翻攝

警方針對酒店、舞廳、KTV等場所提出治安治理策略，結合警方、民間的力量擬訂3項方針，「警民合作、自主管理、主動通報」，強化雙方橫向聯繫並達成治安共識，第一手取得相關情資，以利警方掌握犯罪動向，即時遏阻惡事發生；力求業者恪遵「三不得、二通報」規定，遇糾紛無法排除，有滋事之虞時，立即通報警方以優勢警力壓制，避免事態擴大；要求是類場所業者提升自主管理之能力，以期能從根本改善長久以來存在的治安問題。

分局長劉印宮表示，中壢區雖屬相對繁忙區域，但警方對於治安熱點管理仍有一套處理流程，分局拍攝宣導片，希望告誡民眾警方對治安熱點治理的積極作為，預防不法事件再度上演。

中壢分局拍攝治安熱點治理宣導影片

酒店 吸毒

延伸閱讀

男星滿是刺青常被眼神霸凌 實是「追求和平的宅男」

中壢毒品查緝組成立首破案 阻大麻工廠毒品外流

警署「無毒校園」警力注入 中壢毒緝中心今揭牌成立

激辯！北檢精銳盡出 律師黃金陣仗

相關新聞

精算罷韓投票諷「神奇的魔術」 他涉造謠喊冤：被盜文

前高雄市長韓國瑜罷免投票曾一度鬧得沸沸揚揚，韓粉放話「監票」；罷韓結果底定後，宗姓男子懷疑「有詭」，計算罷韓投票當天投票...

土庫製造木門及印刷工廠大火1人燒傷 濃煙高竄天際

雲林縣土庫鎮興新里竹圍一家製造木門及印刷的工廠，今天中午11點34分起火，濃煙高竄，遠在兩公里外都可看到濃煙高竄，一名男...

子女求輕判！涉持榔頭打死久病夫 阿嬤出庭說：很後悔

76歲陳姓阿嬤長期照顧疾病纏身的吳姓丈夫，2018年間疑不堪長照壓力，涉嫌持榔頭猛搥丈夫頭部十三下致死，遭依殺人罪嫌起訴...

中藥鉛毒案揭中醫亂象 葫蘆裡賣什麼藥很重要

國人常有中藥溫和、沒病強身的概念，但吃中藥鉛中毒案爆發後，案情如滾雪球般擴大，不僅揭開自費中醫市場長期以來的不透明亂象，更嚴重打擊民眾對中醫、中藥的信心，對中醫界爭取多年的中西醫師地位平等也很不利。

中央銀行地下總裁！抓抓關關 台灣偽鈔祖師爺蘇慶梧告白心路歷程

70歲彰化人的蘇慶梧製造偽幣前科累累，30多年的印鈔經驗，他抓了關，關了又被抓，死不悔改，因而在道上有「中央銀行地下總裁...

用硃砂入藥 盛唐中醫呂世明道歉

盛唐中醫診所負責人呂世明所開立的藥粉，被檢驗出含禁藥硃砂致鉛中毒，本月七日遭羈押禁見，昨天他透過律師羅閎逸發表致歉新聞稿...

鉛中毒案再增1人 中市建構中醫藥5層防護網

中部中醫病患鉛中毒案昨天新增1名病患，累計已22人。台中市政府昨宣布建構「中醫藥5層防護網」，中華民國中醫師公會全國聯合...

影／被羈押的盛唐老闆 透過律師向患者及社會大眾道歉

涉嫌硃砂鉛中毒的台中市成唐中醫診所負責人呂世明，日前遭羈押禁見，今天下午他透過委任律師羅閎逸等人，發表致歉聞稿，向患者、...

小琉球漁船封港抗議全被法辦 漁民怒：我們像暴民？

屏東縣小琉球白沙港新建浮動碼頭工程5月間爆發漁民「漁船封港」抗議事件，縣長潘孟安對癱瘓碼頭交通行為表示絕不容許，縣府召開...

台中鉛中毒案再添1人！台中建構中醫藥5層防護網獲響應

台中市中醫診所病患鉛中毒案引起全國關注，台中市衛生局長曾梓展說，台中市政府全國首創建構中醫藥5層防護網，中華民國中醫師公...

台中鉛中毒案 受害者增至22人

前台中市議長張宏年全家鉛中毒案，台中市衛生局今天表示，經查獲盛唐及九褔中醫診所違法以硃砂入藥後，到13日為止，血中鉛含量...

女性從服裝中得到的三種快感？穿自己喜歡的可以嗎？

每當男性對女性的性犯罪案件曝光，總是有些人關注受害人當下的穿著，勝過加害人的行為。反對這種態度的人，則常引用比利時的性侵受害者衣物展覽作為例子，該展覽以「你們當時穿著什麼？」（What Were You Wearing？）為題，試圖告訴觀眾：不管你穿什麼，都無法擺脫性犯罪。

熱門新聞

離奇！台東市今發生機車火警 禍首竟是6公升桶裝水

中央銀行地下總裁！抓抓關關 台灣偽鈔祖師爺蘇慶梧告白心路歷程

工程師生殖器街上甩來甩去 還衝向孕婦害她掛急診

魏應充服刑已過半 可望在近期內獲假釋

真貪心！用偽造三倍券買刮刮樂 中300元還敢來兌換

報復性旅遊網路訂房要小心 飯店櫃檯竟線上盜刷信用卡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。