快訊

大搜捕之後：《蘋果日報》與香港精神

馬英九舉3件事 批陳其邁自稱暖男一點都不暖

偵查隊電話遭列詐騙 蘆竹警：已通報修正

中央社 / 桃園14日電

桃園市政府警察局蘆竹分局偵查隊電話號碼，遭來電辨識App Whoscall通報為「假冒賣家或銀行誘騙轉帳」電話，影響民眾到案率；警方已向Whoscall回報修正，盼能盡快改善。

Whoscall是知名手機App，能提供使用者了解來電對方的身分，2016年間刑事局看中此APP使用量和實用性，雙方在刑事局簽署合作備忘錄，如果下載該App民眾，接到疑似詐騙電話時，就會顯示「165反詐騙專線提醒您留意」字樣。

日前卻有員警發現，桃園市警察局蘆竹分局偵查隊的電話號碼03-2128684，被Whoscall通報為「假冒賣家或銀行誘騙轉帳」電話，導致最近常常被民眾拒接，甚至影響民眾到案率。

蘆竹分局偵查隊員警向中央社記者表示，今天晚間已接獲Whoscall公司來電，表示已將設定解除；然而根據記者實測，手機內下載最新版本的Whoscall，利用反查號碼功能搜尋03-2128684，畫面雖然顯示「無搜尋結果」，但若要撥打此號碼，則會被Whoscall提醒此號碼為「假冒賣家或銀行誘騙轉帳」。

記者也請偵查隊員警用該號碼撥打電話至記者手機，截至今天晚間7時49分，畫面仍然顯示被Whoscall警示為「假冒賣家或銀行誘騙轉帳」；警方表示，將再向Whoscall回報修正，盼相關單位能盡快恢復。

警察 詐騙

延伸閱讀

期盼浪子回頭 南警偵查隊拜關公貼勸世文

蘆竹、大溪關聖帝君誕辰遶境 花燈夜巡祈福

北投警分局警務員 涉A走拾得物11件遭送辦

桃園蘆竹誠聖宮明夜巡遶境開鑼 信眾三倍券點燈祈福優惠

相關新聞

真貪心！用偽造三倍券買刮刮樂 中300元還敢來兌換

雲林縣檢警破獲國內第一宗偽造三倍券工廠，該集團還分工請人到市面「試用」，並再精進印刷改良到三代券，試圖達到三億元的偽造目...

影／被羈押的盛唐老闆 透過律師向患者及社會大眾道歉

涉嫌硃砂鉛中毒的台中市成唐中醫診所負責人呂世明，日前遭羈押禁見，今天下午他透過委任律師羅閎逸等人，發表致歉聞稿，向患者、...

小琉球漁船封港抗議全被法辦 漁民怒：我們像暴民？

屏東縣小琉球白沙港新建浮動碼頭工程5月間爆發漁民「漁船封港」抗議事件，縣長潘孟安對癱瘓碼頭交通行為表示絕不容許，縣府召開...

台中鉛中毒案再添1人！台中建構中醫藥5層防護網獲響應

台中市中醫診所病患鉛中毒案引起全國關注，台中市衛生局長曾梓展說，台中市政府全國首創建構中醫藥5層防護網，中華民國中醫師公...

台中鉛中毒案 受害者增至22人

前台中市議長張宏年全家鉛中毒案，台中市衛生局今天表示，經查獲盛唐及九褔中醫診所違法以硃砂入藥後，到13日為止，血中鉛含量...

女性從服裝中得到的三種快感？穿自己喜歡的可以嗎？

每當男性對女性的性犯罪案件曝光，總是有些人關注受害人當下的穿著，勝過加害人的行為。反對這種態度的人，則常引用比利時的性侵受害者衣物展覽作為例子，該展覽以「你們當時穿著什麼？」（What Were You Wearing？）為題，試圖告訴觀眾：不管你穿什麼，都無法擺脫性犯罪。

國內首宗偽造三倍券升級第3代 套色券沒印好就被抓

雲林縣破獲國內首宗偽造三倍券工廠，逮捕5嫌，起出可製造多達10億元的紙張、設備，蘇姓偽鈔專家完成第二代2.0偽券，並已買...

傻眼！仿冒國家隊口罩還賣更貴 華新醫材報請檢警追查

仿冒口罩也打價格戰。「國家口罩隊」彰化華新醫材集團發現，連鎖藥局販售標示華材醫療的兒童平面口罩，每包50枚特價430元，...

「宰了你」小學老師長達兩年毆打男學生 涉凌虐遭起訴

北部地區某實驗小學一名劉姓老師，涉從前年起長達2年多次毆打、辱罵凌虐五年級男學生，還拿鼓棒打下體、手臂骨折傷處，恐嚇稱講...

主嫌被收押…他製造偽鈔技術高超 偽造三倍券還是有破綻

69歲蘇姓男子有製造偽幣前科，想利用政府發行三倍券機會「海撈一筆」，找來朋友分工合作，在三倍券推出後，認為偽造三倍券並不...

台中鉛中毒事件後 高雄中藥房生意掉5成

台中連續有中醫診所爆發硃砂等藥物中毒，衝擊中醫業，高雄中醫界表示，近一周診所就醫數減少2至3成，中藥房生意掉5成。高市衛...

病患可提團體訴訟 法制局專責窗口收件

台中市中醫病患鉛中毒案，中市府法制局昨宣布開設專責窗口受理被害病患案件，彙整資料後委由消費者文教基金會提起團體訴訟求償。...

熱門新聞

山老鼠殺熊吃下肚 黑熊媽媽：很不捨但只是冰山一角

請讓一條路！花蓮心臟病女嬰北上治療 司機求讓道

年近7旬翁大膽偽造三倍券！ 市值百萬幸未流入市面

竹市連鎖藥局賣來源不明醫用口罩 衛生局重罰100萬元

小琉球漁船封港抗議全被法辦 漁民怒：我們像暴民？

2萬件防疫隔離衣國道一號上燒燬 中部北上路段堵6公里

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。