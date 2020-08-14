偵查隊電話遭列詐騙 蘆竹警：已通報修正

桃園市政府警察局蘆竹分局偵查隊電話號碼，遭來電辨識App Whoscall通報為「假冒賣家或銀行誘騙轉帳」電話，影響民眾到案率；警方已向Whoscall回報修正，盼能盡快改善。

Whoscall是知名手機App，能提供使用者了解來電對方的身分，2016年間刑事局看中此APP使用量和實用性，雙方在刑事局簽署合作備忘錄，如果下載該App民眾，接到疑似詐騙電話時，就會顯示「165反詐騙專線提醒您留意」字樣。

日前卻有員警發現，桃園市警察局蘆竹分局偵查隊的電話號碼03-2128684，被Whoscall通報為「假冒賣家或銀行誘騙轉帳」電話，導致最近常常被民眾拒接，甚至影響民眾到案率。

蘆竹分局偵查隊員警向中央社記者表示，今天晚間已接獲Whoscall公司來電，表示已將設定解除；然而根據記者實測，手機內下載最新版本的Whoscall，利用反查號碼功能搜尋03-2128684，畫面雖然顯示「無搜尋結果」，但若要撥打此號碼，則會被Whoscall提醒此號碼為「假冒賣家或銀行誘騙轉帳」。

記者也請偵查隊員警用該號碼撥打電話至記者手機，截至今天晚間7時49分，畫面仍然顯示被Whoscall警示為「假冒賣家或銀行誘騙轉帳」；警方表示，將再向Whoscall回報修正，盼相關單位能盡快恢復。