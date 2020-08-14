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台中鉛中毒案 受害者增至22人

中央社 / 台中14日電

前台中市議長張宏年全家鉛中毒，揭開中藥粉重金屬含量超標案件，盛唐中醫診所遭勒令停業2個月。 中央社
前台中市議長張宏年全家鉛中毒，揭開中藥粉重金屬含量超標案件，盛唐中醫診所遭勒令停業2個月。 中央社
前台中市議長張宏年全家鉛中毒案，台中市衛生局今天表示，經查獲盛唐及九褔中醫診所違法以硃砂入藥後，到13日為止，血中鉛含量超標人數再添1人，累計鉛中毒已有22人。

衛生局指出，市府每日更新個案資料，即時追蹤民眾就醫及檢驗狀況，掌握目前治療藥物供存情形，協調藥物靈活調度供應，截至13日為止，前往醫院受檢人數共計219人，驗出血中鉛含量超標人數22人。

衛生局表示，持續加強稽查中醫診所、中藥販賣業者，抽驗是否違法販賣使用硃砂及鉛丹，目前已投入242人次稽查人力，稽查190家次，目前共296件中藥檢體（包含主動稽查抽驗166件及民眾送驗130件），市府將持續加強稽查抽驗，若在中醫診所或藥商查獲調劑供應或陳列販售硃砂等情事，一律移送法辦，嚴懲不法，絕不寬貸。

台中市衛生局長曾梓展表示，衛生福利部針對中藥材及中藥製劑訂有檢驗標準及法規，常使用的中藥材也訂有邊境管控措施，減少違規產品輸入國內風險；市府每年皆抽驗醫療機構及市售中藥材與中藥製劑，民國108年配合中醫藥司計畫，抽驗醫療機構及藥商的中藥材及中藥製劑計59件，重金屬檢驗均合格，請民眾無須過度擔心。

衛生局表示，台中市兩大中醫師公會8月份將舉辦3場次研討會及座談會，用實際行動宣示杜絕禁藥，保障民眾用藥安全；市府結合兩大中醫師公會，預計到社區舉辦29場「中醫藥小學堂」課程，強化民眾健康意識，正確就醫用藥，更多活動及相關資訊可至台中市政府衛生局網站查詢。

衛生局 中藥 中醫 中毒

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