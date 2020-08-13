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「無毒校園」專責警力淪打雜？警署：不當挪用將議處

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

警政署「無毒校園」專責警力日前正式到位，有基層投訴，原訂專責少年毒品案件的支援警力，卻要巡邏、值班、報驗、蒐證、埋伏，「甚至都沒接觸到校園毒品案件」；對此警政署強調，相關計畫明文規定支援警力專責辦理少年毒品案件，將嚴格要求縣市警局落實計畫，不當挪用支援警力將議處。

為防制毒品危害侵入校園，警政署上個月成立「無毒校園」專責警力，派發保一、四、五總隊共581名警力支援各縣市警局少年警察隊，至各警分局專責辦理少年毒品案件。

專責警力8月3日正式就位，至今將近10天，有員警投訴，原訂專責少年毒品案件，到分局偵查隊上班後，卻要到派出所巡邏，面對刑責區內所有刑事案件，要值班、報驗、蒐證、埋伏等，甚至完全沒有接觸到校園毒品相關案件，「專責警力根本就是人員補貼，跟無毒校園的任務使命扯得上什麼關係？」

該名警員說，他們沒有領繁重加給，超勤加班費每月僅編列7500元，卻跟分局人員做一樣的事，同樣是107年特考班的同學，面對一樣的上班時數、環境、內容，每月薪水硬生生多出一萬多元，這合理、公平嗎？

另，有地方少年隊警察隊本週開始檢討專責警力成效，還多規畫出永無止盡的專案，每天都要回報成效、警局每週要開會檢討，簡直是趕鴨子上架、揠苗助長，「目前連上班都沒有最基本的電腦設備，該如何查緝案件？連最基本的sense都沒有！」

「能不能多給我們一點尊重？為什麼一樣是經過國家考試及格分發，面對的卻是如此不公的待遇？」該名專責警員說，他們昔日依照成績填志願到單位上班，既然政府要他們支援各縣市警察局從事校園緝毒工作，為何現在彷彿過街老鼠、人人喊打？他並呼籲警高層，建構「無毒校園」目標下給予他們任務，也請給予他們該有的尊重，專責警力當會努力回報國家、社會及大眾。

對此，警政署嚴正強調，「無毒校園」專責警力相關計畫已明文規定，僅支援辦理少年毒品案件，各縣市政府警察局切勿將專責警力挪作無關少年毒品案的巡邏、報驗、偵辦等工作。

針對績效檢討問題，「無毒校園」計畫內也並無要求各警局評比績效，當前首要目標是以師徒制訓練專責警力成為校園反毒尖兵；針對相關個案將進一步要求地方警察機關落實計畫。

至於繁重加給、超勤加班費問題，支援警力依規定的確無繁重加給可領，雖警政署編列超勤費確為每月7500元，但超支部分將由縣市政府補足。

警政署「無毒校園」專責警力再度惹議（示意圖，圖非當事員警）。記者李隆揆／攝影
警政署「無毒校園」專責警力再度惹議（示意圖，圖非當事員警）。記者李隆揆／攝影

毒品 警察 加班費

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