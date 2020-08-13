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健保署及北榮：總統病歷特殊保護 不可能竊取

中央社 / 台北13日電

前國會助理涉蒐集總統蔡英文病歷等資訊遭起訴。健保署說，總統病歷有特殊管理，健保資料庫上週遭駭客攻擊但立即攔截；北榮說，總統病歷有特殊保護也未連接網路，不可能竊取。

台北地檢署偵辦國會共諜案，前國會助理陳惟仁、李易諴、林雍達，涉嫌為中國對台情蒐人員發展組織，企圖找駭客攻擊健保資料庫，蒐集蔡總統就醫病歷，但並未成功，北檢今天依違反國家安全法起訴3人。

衛生福利部中央健康保險署長李伯璋接受記者電訪時表示，為確保民眾就醫資料安全，所有民眾投保、就醫資料都經過加密處理，醫院必須有病人健保卡醫師卡和醫院卡等「三卡認證」，才能進入健保系統。

李伯璋指出，即便是健保署同仁，不同單位、層級者也設有不同權限，必須經過授權才能看到原始資料，而且誰進入系統、看了什麼，每一個動作都會留下紀錄，總統病歷也有特殊管理機制。

李伯璋說，上週確實注意到有駭客試圖駭入健保資料庫，IP位置來自日本，但馬上被資安人員攔截、踢掉，並沒有成功駭入，目標是否為總統資料則不得而知。

蔡總統2017年在台北榮民總醫院進行上任後首次採檢，是北榮健檢中心的重量級客戶，近年身體不適或母親身體不適，也都到北榮就醫，蔡總統的病歷被院方列為國家機密。

北榮院方接受記者訪問時表示，蔡總統病歷是國家機密，院長也無權查閱，根據正常程序，總統就醫前會由總統府通報院方，由資訊室通報院長後才能下放權限給當天看診的主治醫師，且病歷有特殊的保密與保護機制，也未連接網路，外人不可能接觸，更不可能竊取。

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