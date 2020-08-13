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液態搖頭丸先驅物GBL輕易買得到 法院盼衛福部研擬對策

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園蘇姓男子從化工行購入俗稱液態搖頭丸（GHB）的先驅原料「GBL」，分裝成「水」向買家暗示能助興被警方依販毒罪送辦；法院認定，GBL雖是二級毒品GHB的先驅物，但未列管制也無法證明蘇販毒判他無罪，但判決也提到GBL民眾都能輕易購入，會檢附資料給食藥署盼盡速研擬對策。

檢警調查，蘇男去年3月5日透過手機通訊軟體，將暱稱取為「可調」、「水，威，煙槍」暗示能提供毒品，警方網路巡邏佯裝買家，向蘇以1800元訂購3瓶共60毫升的「水」，並約出面交將他當場逮捕，經送驗認定含有GHB成分，依販賣二級毒品未遂罪嫌將他送辦。

審理時，蘇矢口否認販毒，辯稱自己之前在化工行花了3000元，各買2瓶500毫升的丁內酯（GBL）再分裝販售作為助興用途。

蘇的辯護人說，本案查獲的「水」中僅有微量GHB，且查獲、送驗有時間差，加上GHB是高度不穩定化合物，會隨溫度、酸鹼和GBL互相轉換，無法證明蘇確實有販售含GHB之物，且蘇主觀上也無販賣GHB的未必故意。

桃園地院查，查扣液體送驗僅有純度未達1%的GHB，並檢出非毒品成分的GBL，而蘇2018年4月就曾上淘寶網訂購含有GBL、微量GHB的液體，並辯稱是要自己用、分裝賣人，可見他清楚成分及作用，蘇辯稱主觀沒有販售二級毒品部分不予採信。

但法院根據調查局資料、相關文獻，發現GBL在含水環境下依不同酸鹼會全數或部分轉換成GHB，蘇男自稱去年2月1日買入，直到3月5日被抓，3月22日鑑定出爐，無法確定過程中有無因環境改變導致GBL轉換成GHB，難認定蘇販賣液體當下就含有GHB，判他無罪。

桃院也指出，國人施用GBL情況並非罕見，為避免濫用加劇影響身心健康、衍生社會治安問題，本件宣判後也會檢附相關資料，函送衛福部食藥署等主管單位，希望行政機關能盡速研擬對策；至於蘇男已兩度運輸、販賣GHB遭警查獲，雖各經不起訴、判無罪，仍要他記起教訓，切莫再觸法。

判決指出，GBL成分為伽瑪丁內酯，是無色油狀物體，在化學用於溶劑和反應試劑，是俗稱液態搖頭丸GHB的前驅物，且GHB是管制的第二級毒品，常被用在休閒、官能刺激或性愛中使用，但GBL卻廣泛流通無任何管制，一般民眾都仍輕易購入，飲用也會影響中樞神經。

蘇男販賣液態搖頭丸GHB的先驅原料「GBL」，因GBL並為列管，法院雖判蘇無罪，但仍將相關資料函送衛福部食藥署，盼主管機關能儘速研擬對策。記者曾健祐／攝影
蘇男販賣液態搖頭丸GHB的先驅原料「GBL」，因GBL並為列管，法院雖判蘇無罪，但仍將相關資料函送衛福部食藥署，盼主管機關能儘速研擬對策。記者曾健祐／攝影

毒品 販毒 食藥署

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