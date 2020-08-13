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嗆「送發財金」涉恐嚇 連千毅不認罪：生意人軟硬兼具

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

直播主連千毅去年在高雄街頭掀起「直播主之亂」，日前遭高雄地院依組織、槍砲等罪判刑；蹲苦牢311天的連千毅以450萬元獲保釋，今天再因消費糾紛案而到橋頭地院開庭。連千毅疑與網友買家談不攏「發財金」優惠，涉嫌撂狠話「你好好看一下FB我是誰」，還連發「黑衣人」照，遭橋頭地檢署依恐嚇罪嫌起訴，他今當庭強調「我不認罪」。

連千毅獲釋後被限制住居在戶籍地新北市蘆洲，今天南下出庭時梳上油頭，顯然有稍微打理過儀容，面對法官詢問案情，他堅決表示，「我不認恐嚇」。

連千毅委任律師葉銘進當庭表示，全案起因買家要求送「發財金」才引起的消費糾紛，對方提及要「找人私下處理」，連傳送「黑衣人」照只為基於「生意人對消費者軟硬兼具的態度」，「不想惹事，但也不是怕事」，但並無恐嚇意思。

橋檢起訴指出，郭姓網友買精品手表後反悔，去年12月29日私訊退貨退費事宜，沒想到連千毅直接傳語音訊息，「你如果要跟我講什麼消費者權益，沒關係你去告」，強硬地說，如果對方要行使7天鑑賞期，請去購物台，「現在你家住址電話號碼我現叫少年仔錢拿著，送你兩包發財金給你過年」。

對話過程中，連千毅還說到，「你好好看一下FB我是誰」，並發送「黑衣人」照片給郭姓網友。郭姓網友擔心人身安危於是報案。連千毅偵訊表示，對方直說商品裡少了發財金，又說「要找人私下處理」，自己才會傳這些訊息給對方，「不知道他要找黑道還是誰來處理，才會說叫少年仔拿2包給他」。

連千毅在今天開庭時，同樣承認發訊息給郭姓網友，仍堅稱「沒有恐嚇」。葉銘進強調，「發財金」在民間習俗裡意味「祝賀人家發財」，連千毅所說的「送你兩包發財金給你過年」並不是在恐嚇；葉銘進接著說，郭姓網友先說要「找人私下處理」，言下之意就是要用「社會事處理」，連千毅才會作勢表明生意人「軟硬兼具」的態度。

葉銘進強調，郭姓網友與連千毅通話，卻只截錄部分對話內容，證據顯然不完整；葉當庭向法官聲請傳喚郭姓網友，並調閱、勘驗完整對話及退費證明，承審法官裁示擇日再開庭。

連千毅去年引發「高雄直播主之亂」，上月29日遭高雄地院依組織、槍砲等罪判處連千毅7年徒刑；另涉恐嚇、妨害自由罪等判刑1年，得易科罰金36萬5千元。連千毅同時獲院方裁定450萬元交保、並要求限制住居。

連千毅今天在律師葉銘進陪同下，表示前天才收到判決書，還沒細看，將再研擬上訴。至於連千毅之前走出看守所時透露，「半個月後就復出」，他今天語帶保守地說，「會再沉潛一陣子」。

直播主連千毅疑與網友買家談不攏「發財金」優惠，涉嫌撂狠話「你好好看一下FB我是誰」，還連發「黑衣人」照，遭橋頭地檢署依恐嚇罪嫌起訴，他今當庭強調「我不認罪」。記者賴郁薇／攝影
直播主連千毅疑與網友買家談不攏「發財金」優惠，涉嫌撂狠話「你好好看一下FB我是誰」，還連發「黑衣人」照，遭橋頭地檢署依恐嚇罪嫌起訴，他今當庭強調「我不認罪」。記者賴郁薇／攝影

連千毅 恐嚇

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