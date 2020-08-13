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獨／前科累累！前星光歌手砸店、打人遭判刑5月

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

曾參加電視節目「超級星光大道」歌唱選拔晉級複賽的史姓男子近年涉案不斷，2017年又夥同周姓友人持鋁、棍棒衝入一間KTV，對店內自動門玻璃、冰箱真空玻璃門、監視器主機與螢幕、廣播主機與螢幕一陣狂砸，店內負責人見狀報警，也遭史一陣毒打；新竹地院審理終結，依毀損、傷害等罪判史5月有期徒刑。

經查，史男2010年間因涉妨害性自主罪，遭判刑六月確定，同年又因販賣三級毒品而入獄，2013年12月27日縮短刑期假釋付保護管束出監，但後來假釋遭撤銷，殘刑仍有期9月又15日，於2015年10月11日縮刑期滿執行完畢。

史男爭議不斷，2017年曾與網友結怨，對方找上門，史男發怒與對方發生爭執，也持掃把攻擊母親，打傷對方頭部與身體，鬧上新聞。

即使前科累累，史仍不知悔改，2017年3月29日下午，史與另名周姓友人前往新竹市一間KTV，持鋁棒球棍衝入，將自動門玻璃、冰箱真空玻璃門、監視器主機與螢幕、廣播主機與螢幕、市內電話主機、櫃台與盆栽、飾品砸爛，養生館負責人見狀趕緊報警，結果遭史痛毆，導致左肩胛處挫傷泛紅，史則與周騎車逃逸。

法官認為，史、周男恣意毀損他人物品，明顯欠缺尊重他人財產權觀念，又任意侵害他人身體法益，考量兩人坦承犯行，與造成財物與被害人受傷程度，審酌依毀損他人物品罪，累犯，判刑3月；傷害罪，累犯，判刑3月，應執行5月，易科罰金15萬元。

曾參加電視節目「超級星光大道」歌唱選拔晉級複賽的史姓男子2017年夥同周姓友人持鋁、棍棒衝入一間KTV砸店；新竹地院審理終結，依毀損、傷害等罪判史5月有期徒刑。圖／報系資料照
曾參加電視節目「超級星光大道」歌唱選拔晉級複賽的史姓男子2017年夥同周姓友人持鋁、棍棒衝入一間KTV砸店；新竹地院審理終結，依毀損、傷害等罪判史5月有期徒刑。圖／報系資料照

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