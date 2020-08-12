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女秘書懷孕沒名分懷恨謀財 印尼台商慘遭殺害棄屍

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

在印尼經營麵包生意的台籍許姓男子，在家遭持刀殺害棄屍，印尼警方逮捕4名印籍犯嫌。圖／刑事局提供
在印尼經營麵包生意的台籍許姓男子，在家遭持刀殺害棄屍，印尼警方逮捕4名印籍犯嫌。圖／刑事局提供

印尼經營麵包生意的台籍許姓男子，上月在家遭持刀殺害棄屍，印尼警方逮捕死者女秘書等4名印籍犯嫌，查出店面登記糾紛引起，尚有3名共犯在逃。刑事局接獲通報，協助家屬赴印善後。

據印尼警方通報、刑事局調查，許姓男子（51歲）在當地經營4家麵包店，原本登記在印籍女秘書名下，最近他計畫與印籍女幫傭結婚，欲將店面轉給女傭，引起女秘書不滿，涉嫌找友人協助行凶。

警方調查，許是在上月24日於印尼雅加達住處遇害，26日被發現陳屍近郊一處草叢，遺體有刀傷，刑事局國際科提供指紋比對，確認死者身分。

印警追查凶嫌，上月30日逮捕兩女，本月7日再逮兩男，皆為印尼籍，還有3人在逃，涉嫌入屋行凶、開車棄屍或持死者提款卡盜領。

許的家屬已抵達印尼，由刑事局駐印尼聯絡官協助，指認死者身分，赴許的住家了解勘察情形，並清點財物。

【中央社／雅加達12日專電】

在印尼經營食品業的許姓台商7月下旬遭人殺害。印尼大雅加達都會警察局今天宣布破案，主嫌是許姓台商的女秘書，她懷孕後要許姓台商負責不成，策劃謀殺、取得他的財產。

對於警方將本案指向情殺，家屬的友人接受中央社記者訪問時指出，警方的說法是嫌犯的脫罪之詞，家屬無法接受。

大雅加達都會警察局（Kapolda Metro Jaya）警察長納納．蘇迦納（Nana Sujana）今天召開記者會指出，經調查18名證人後發現，有9人涉案，4人已被捕，另5人仍在追緝中。

在記者會上，簡稱SS的主嫌女秘書等4名嫌犯都上銬出席，警方也陳列查獲的許姓台商衣物、手機、銀行存摺等相關證據，以及嫌犯用來作案的車輛。

納納．蘇迦納說，SS是此案主嫌，今年37歲。被害人自2018年開始主動接觸SS，傳送情色影像到她手機，之後兩人發生關係致女方懷孕。被害人提出一筆錢，要她墮胎。女方要被害人為她懷孕負責不成，拿掉小孩，也懷疑他與他家裡女佣人的關係，因此計謀殺人、並取得他的財產。

納納．蘇迦納說，9名嫌犯還包括一名替許姓台商管理資產的律師。命案發生在7月24日傍晚，其中一名嫌犯假冒是稅務人員到被害人家中查稅，假借使用洗手間名義將被害人騙到洗手間後，在他身上刺了5刀，被害人後來被棄屍河中。

記者會後，大雅加達都會警察局公關主任尤斯利（Yusri Yunus）對中央社記者表示，警方發現，案發後多名嫌犯已經多次領走許姓台商銀行帳戶裡的存款。

許姓台商生前住西爪哇省（West Java）勿加西縣（Bekasi）的芝卡朗（Cikarang）。他在台灣的家人7月24日無法聯繫上他，中華民國駐印尼代表處協助向印尼警方報案。

許姓台商的遺體在7月26日被人發現，向印尼警方通報。根據協助此案的台商指出，警方找到遺體後的隔天就先以無名屍將他埋葬，經中華民國駐印尼代表處協助取得許姓台商當兵時留下的指紋，供警方比對，才鑑識他的身分。

確認身分後，在由台商組成的三輪慈善基金會執行長鐘文燐、台商柯國清等協助下，許姓台商的遺體得以改用冰存處理，等待家屬前來認屍，基金會並協助家屬在殯儀館舉行簡單隆重的誦經儀式，送他最後一程。

在印尼經營麵包生意的台籍許姓男子，在家遭持刀殺害棄屍，印尼警方查扣犯嫌作案用車輛。圖／刑事局提供
在印尼經營麵包生意的台籍許姓男子，在家遭持刀殺害棄屍，印尼警方查扣犯嫌作案用車輛。圖／刑事局提供

印尼 棄屍 結婚

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