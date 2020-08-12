北檢偵辦立委涉收賄案 高檢署籲外界勿渲染
台北地檢署偵辦立委涉嫌收賄案，持續進行提訊、約談行動。台灣高等檢察署今天罕見發表聲明，呼籲外界勿就案情渲染、誇大，如有人違反偵查不公開，將迅速要求北檢查辦。
近日外界針對立委涉嫌收賄案的報導與說法，高檢署今天呼籲外界就相關案情或程序勿加渲染或誇大，以免誤導民眾；偵查中若發現司法機關相關人員有違反偵查不公開情事，將迅速發交北檢查明依法辦理。
檢調調查，前太流公司負責人李恆隆涉嫌透過郭克銘等人，行賄立委蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委陳唐山、徐永明等人，透過公司法修法或舉辦公聽會，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權；立委趙正宇則涉嫌收受殯葬業者賄賂。
北檢7月31日指揮調查局兵分65路搜索，並約談63人到案，訊後聲押李恆隆、郭克銘、蘇震清、廖國棟、陳超明等多人獲准，近日持續進行提訊、約談行動。
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