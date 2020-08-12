建商老董遭押逼債 檢火速起訴4嫌

64歲建設公司董事長洪姓男子疑欠下游水電包商上億元工程款，面對追討置之不理，惹怒對方，上月初在左營鬧區遭4名男子蒙眼、強押上車，要求籌錢還債；洪遭軟禁超過50小時獲救，毫髮無傷，警方逮獲4嫌。橋頭地檢署火速偵結，依強制、傷害、妨害自由等起訴押人犯嫌。

據了解，洪姓老董疑欠下游包商4億多元，有判決在案，雙方還在纏訟。林姓男子受託向洪催討該債務，多次聯繫洪卻都沒有明確答覆，起意施加還款壓力。林月前暗自在洪姓老董座車保險桿內側加裝GPS衛星定位追蹤器，掌控老董行跡位置。

接著林男開價數十萬元，找張姓、黃姓、江姓男子夥同犯案，4人7月8日掌握到洪男座車停放在左營高鐵站附近停車場，埋伏停車場等人，一看到洪來領車掏出電擊棒、模擬槍強行把洪蒙眼、押上車；拉扯過程中，洪男左手肘、雙手腕鈍挫傷。

一行人開車北上，為躲避警方追緝，還曾中途換上另一輛掛有偽造車牌的權利車，連日北上潛逃，陸續在在嘉義縣溪口鄉、中埔鄉、六腳鄉等處落腳，最後將洪載往南投縣國姓鄉某小木屋內軟禁。過程中，犯嫌讓洪打電話給家人籌錢，洪家人才知道他遭擄。

林男曾一度鬆綁洪姓男子，拿出預先寫好的「債權協議書」讓洪照抄；洪因擔心遭遇不測，照林指示書寫。警方接獲報案沿途調閱監視器以車追人，掌握犯嫌及洪姓老董可能在國姓鄉某小木屋，趁天色昏暗攻堅救人，破門舉槍喝斥「不要動」，當場逮到屋內的林男、黃男及張男，另拘提江男到案。

警方在現場扣到模擬槍1枝、裝飾彈2顆、膠帶3捆、30萬現金、涉案車輛、債權協議書等贓證物；過程中，洪姓老董眼睛還遭蒙著。