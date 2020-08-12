逃亡4年落網！桃園KTV連轟多槍打死人 判16年當庭收押
桃園黃姓男子6年前在KTV和人吵架，近距離朝1名劉姓男子臉部開槍，子彈貫穿劉口、頸及左胸送醫不治，案發後黃逃亡4年才被逮，黃堅決否認犯嫌辯稱是拉扯時誤擊，但檢、院均不採信，桃園地院今依殺人罪判黃16年、褫奪公權8年，考量他有逃亡、串證之虞，當庭裁定黃收押禁見，可上訴。
檢方起訴指出，黃男（43歲）2014年6月19日凌晨2點多到中壢區某KTV消費，卻和另一派8人發生衝突，雙方下樓談判時一言不合有肢體衝突，黃就朝對方1名劉姓男的頭部開槍，另子彈又打中另名徐姓男子的大腿，結果劉送醫後因單一槍擊傷，導致口、頸部、左胸及左肺貫穿死亡。
檢方訊時，黃堅決否認殺人，辯稱是和劉男搶奪槍枝時誤擊發，所以他僅坦承有過失致死、過失傷害罪嫌，事後則將凶槍拿到南寮漁港出海口丟棄；檢方認為，死者傷勢集中在口、頸、左胸貫穿等，均為致命部位，可見黃男開槍部位嚴重且致命，偵結依殺人罪嫌起訴他。
桃院合議庭認為，黃男基於殺人不確定故意持槍射擊劉、徐，導致劉死亡，而黃和對方並無深仇大恨，僅因當時他哥哥和徐等衝突，竟近距離連開數槍，惡性相當重大，且黃犯後否認，還設詞誣陷死者劉欲攻擊他哥哥才誤擊，另劉的父親也希望「從重量刑」，依殺人罪判黃有期徒刑16年。
合議庭審酌，黃男否認犯罪，但依監視器、相關證人供述等綜合判斷，認定黃是基於「不確定之殺人故意」，朝對方連開數槍成劉男死亡、徐男受傷，且黃在2014年6月19日案發後開始逃亡，期間4年多直到2018年8月17日被警方逮捕經檢方聲押獲准。
合議庭指出，後檢察官以黃另案賭博罪遭判4月，轉執行賭博罪並以原羈押原因消滅為由向院方聲請撤銷羈押，在2018年12月27日執行完畢後釋放在外至今，考量黃被依殺人罪判16年，所犯重罪又證人有迴護黃之詞，認定仍有羈押之必要，今宣判後當庭諭知黃男收押禁見。
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