快訊

美國衛生部長阿查爾夜遊故宮 陳時中回應了

逃亡4年落網！桃園KTV連轟多槍打死人 判16年當庭收押

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園黃姓男子6年前在KTV和人吵架，近距離朝1名劉姓男子臉部開槍，子彈貫穿劉口、頸及左胸送醫不治，案發後黃逃亡4年才被逮，黃堅決否認犯嫌辯稱是拉扯時誤擊，但檢、院均不採信，桃園地院今依殺人罪判黃16年、褫奪公權8年，考量他有逃亡、串證之虞，當庭裁定黃收押禁見，可上訴。

檢方起訴指出，黃男（43歲）2014年6月19日凌晨2點多到中壢區某KTV消費，卻和另一派8人發生衝突，雙方下樓談判時一言不合有肢體衝突，黃就朝對方1名劉姓男的頭部開槍，另子彈又打中另名徐姓男子的大腿，結果劉送醫後因單一槍擊傷，導致口、頸部、左胸及左肺貫穿死亡。

檢方訊時，黃堅決否認殺人，辯稱是和劉男搶奪槍枝時誤擊發，所以他僅坦承有過失致死、過失傷害罪嫌，事後則將凶槍拿到南寮漁港出海口丟棄；檢方認為，死者傷勢集中在口、頸、左胸貫穿等，均為致命部位，可見黃男開槍部位嚴重且致命，偵結依殺人罪嫌起訴他。

桃院合議庭認為，黃男基於殺人不確定故意持槍射擊劉、徐，導致劉死亡，而黃和對方並無深仇大恨，僅因當時他哥哥和徐等衝突，竟近距離連開數槍，惡性相當重大，且黃犯後否認，還設詞誣陷死者劉欲攻擊他哥哥才誤擊，另劉的父親也希望「從重量刑」，依殺人罪判黃有期徒刑16年。

合議庭審酌，黃男否認犯罪，但依監視器、相關證人供述等綜合判斷，認定黃是基於「不確定之殺人故意」，朝對方連開數槍成劉男死亡、徐男受傷，且黃在2014年6月19日案發後開始逃亡，期間4年多直到2018年8月17日被警方逮捕經檢方聲押獲准。

合議庭指出，後檢察官以黃另案賭博罪遭判4月，轉執行賭博罪並以原羈押原因消滅為由向院方聲請撤銷羈押，在2018年12月27日執行完畢後釋放在外至今，考量黃被依殺人罪判16年，所犯重罪又證人有迴護黃之詞，認定仍有羈押之必要，今宣判後當庭諭知黃男收押禁見。

黃男在KTV和劉男起衝突，近距離朝對方開槍，子彈貫穿劉口、頸及左胸致死，法院依殺人罪判黃有期徒刑16年。記者曾健祐／攝影
黃男在KTV和劉男起衝突，近距離朝對方開槍，子彈貫穿劉口、頸及左胸致死，法院依殺人罪判黃有期徒刑16年。記者曾健祐／攝影

殺人 賭博

延伸閱讀

台鐵平鎮臨時站獲政院核定 預計2026年啟用

桃園新竹3縣市大雷雨！ 持續至下午2時45分 慎防冰雹

400元桃園夜市券今登記最後1天 已破44萬人登記

蘇震清涉賄遭羈押 蔡其昌：總統臉都很臭

相關新聞

樹林警遭撞…腦死器捐今告別式 局長陳檡文主典覆蓋警旗

新北市警局樹林警分局員警楊庭豪於今年8月2日執行勤務不幸因公殉職，今天在板橋區新北市立殯儀館舉行公祭後，靈位將安奉於北市...

逃亡4年落網！桃園KTV連轟多槍打死人 判16年當庭收押

桃園黃姓男子6年前在KTV和人吵架，近距離朝1名劉姓男子臉部開槍，子彈貫穿劉口、頸及左胸送醫不治，案發後黃逃亡4年才被逮...

身揹毒品、過失傷害雙通緝 男子凌晨3點站騎樓下被逮

高雄何姓男子背負毒品及過失傷害通緝，今凌晨時又被巡邏警查獲，途中他還趁機逃跑，被員警追上壓制，沒想到他仍不知悔改，被警方...

中檢搜索盛唐、九褔中醫診所後 搜索第3家康然中醫診所

台中地檢署偵辦硃砂鉛中毒案，繼日前聲押盛唐、九褔中醫診所負責人呂世明與洪彰宏，以及欣隆藥業有限公司負責人歐國樑等3人獲准...

中壢惡房客玩火吸膠 借不到錢放火洩憤險燒死鄰居

桃園中壢古姓男子常在租屋處玩火、吸強力膠，鄰居都不堪其擾，他又向房東借錢被拒絕，竟在2樓房間內燃燒雜物縱火洩憤，導致3樓...

擄鴿勒贖得手逾2000萬元 食髓知味屏東警方逮11人

台灣賽鴿界去年又傳擄鴿集團勒索事件，估計有上百隻名貴賽鴿被擄要求支付贖金，不從即恐嚇殺害，飼主人心惶惶；屏東地檢署去年底...

立委陳超明助理梁文一 交保後疑涉串滅證遭聲押

台北地檢署偵辦立委貪瀆案，查出國民黨立委陳超明向太流前董事長李恆隆索賄2百萬元，日前遭收押禁見，陳的助理梁文一以10萬元...

立委收賄案 北檢今再度提訊李恆隆追金流

檢調偵辦立委收賄案，經連日提訊白手套郭克銘後，今天上午再度提訊太流前董事長李恆隆，針對郭克銘的說詞交叉比對，據了解，目前...

搜索前 蘇震清「收風」 調銀行明細串證

民進黨立委蘇震清涉嫌收賄遭羈押禁見，民進黨廉政委員會昨晚開會決議，將蘇震清停權三年。因蘇身兼中常委一職，中常委每任兩年，...

徐永明300萬「向官員借貸」 收賄案外案扯上NCC？

立委集體收賄案爆出案外案。調查局搜索時代力量前主席徐永明住家時，意外在徐的保險箱找到三百萬元現金，徐自稱錢是向一名重量級...

栽槍拚績效 4警判刑定讞

桃園市警平鎮派出所前所長吳彥霖、前巡佐丁政豪及三名警員，八年前與涉毒的劉姓男子談條件，要劉栽槍他人來換取不送辦，最高法院...

工程師改行洗錢水房 經手50億

許姓男子涉嫌在台中市一棟辦公大樓經營水房替跨境網路賭博集團洗錢，估計今年已經手五十億元，刑事局搜索逮捕許等六人，依洗錢防...

熱門新聞

藝人羅霈穎猝死 檢驗顯示是服用多種藥物意外造成

新藥解盲前購自家股票 美吾華董座李成家涉內線交易

影／驚！台南永康機車轎車車禍 女騎士撞飛送醫

徐永明300萬「向官員借貸」 收賄案外案扯上NCC？

台中鉛中毒案擴大 李天生妻服藥牙齦發黑反應遲鈍

台中鉛中毒案今驚爆還有一家！康然中醫涉禁藥硃砂入藥

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。