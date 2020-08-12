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身揹毒品、過失傷害雙通緝 男子凌晨3點站騎樓下被逮
高雄何姓男子背負毒品及過失傷害通緝，今凌晨時又被巡邏警查獲，途中他還趁機逃跑，被員警追上壓制，沒想到他仍不知悔改，被警方在身上搜到海洛因及安非他命等毒品，警詢後依毒品危害防制條例被送辦。
擁有毒品、過失傷害遭高雄、屏東地檢署通緝的何男，他今天凌晨3點站立在鳳山區建國路上的騎樓下，巡邏員警見他神情怪異，在上前盤查時何先是言詞閃爍，面對警方詢問不斷說「沒有啦」、「只是在等朋友來」，後何又趁機逃跑，被員警上前壓制。
在過程中，何男仍不斷掙扎，不斷做勢要向員警拳打腳踢，為確保安全，警方使用辣椒噴霧器噴灑，並在何的身上找到重約0.17公克的第一級毒品海洛因2包、安非他命1包等，警詢後將他依毒品危害防制條例等罪嫌送辦。
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