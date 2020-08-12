身揹毒品、過失傷害雙通緝 男子凌晨3點站騎樓下被逮

高雄何姓男子背負毒品及過失傷害通緝，今凌晨時又被巡邏警查獲，途中他還趁機逃跑，被員警追上壓制，沒想到他仍不知悔改，被警方在身上搜到海洛因及安非他命等毒品，警詢後依毒品危害防制條例被送辦。

擁有毒品、過失傷害遭高雄、屏東地檢署通緝的何男，他今天凌晨3點站立在鳳山區建國路上的騎樓下，巡邏員警見他神情怪異，在上前盤查時何先是言詞閃爍，面對警方詢問不斷說「沒有啦」、「只是在等朋友來」，後何又趁機逃跑，被員警上前壓制。