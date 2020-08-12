中壢惡房客玩火吸膠 借不到錢放火洩憤險燒死鄰居

桃園中壢古姓男子常在租屋處玩火、吸強力膠，鄰居都不堪其擾，他又向房東借錢被拒絕，竟在2樓房間內燃燒雜物縱火洩憤，導致3樓一家3口被嗆傷、4樓女房客一度呼吸衰竭，古則假藉要到醫院當志工企圖製造不在場證明，但檢方調閱通聯、火調報告戳破他謊言，偵結依放火罪嫌起訴他。

檢警調查，古男（58歲）去年4月1日入住位於中壢的2樓租屋講，卻常在屋內吸食強力膠、玩火，而且衛生欠佳、製造噪音，導致同層另2名房客受不了立即搬家。

未料古再向房東的白姓妻子借錢未果，竟心生怨懟揚言要放火燒屋，而且他也清楚包括3、4樓都還有住人，同年7月9日晚上8點多就在屋內燃燒紙張、雜物等，導致火勢瞬間引燃，所幸樓下超商店員發現立刻報案。

消防到場撲滅後，包括2樓房間幾乎燒毀，3、4樓樓梯間及天花板也都被燻黑、炭化，而古為了避嫌放火後就離開現場，躲在附近巷弄避免被鄰居發現，但3樓的1家3口、4樓獨居的1名阮姓女子都受傷，睡夢中被濃煙嗆醒，阮女傷勢嚴重一度呼吸衰竭，經急救才撿回一命。

警方事後循線找到古男，檢方訊時，他僅坦承不滿房東要他搬家，但否認有縱火，辯稱自己當時到林口長庚醫院幫植物人洗澡，但房東證稱，事發時2樓僅有古男1人住，他還會在2樓燒垃圾，另樓下超商店員則說，古男常常鬧事，發現有濃煙飄下來報案，但現場沒看到他。

檢方調閱古手機的通聯紀錄，發現火災時的連線基地台位置都在租屋處附近，後來明顯從中壢往龜山方向移動，可見他當時躲在附近，救火時為了製造不在場證明，刻意和友人約在長庚醫院碰面，明顯是為了替自己脫身。