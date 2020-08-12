快訊

台中鉛中毒案今驚爆還有一家！康然中醫涉禁藥硃砂入藥

礁溪老爺爆發百餘人疑食品中毒案 檢體驗出諾羅病毒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中壢惡房客玩火吸膠 借不到錢放火洩憤險燒死鄰居

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園中壢古姓男子常在租屋處玩火、吸強力膠，鄰居都不堪其擾，他又向房東借錢被拒絕，竟在2樓房間內燃燒雜物縱火洩憤，導致3樓一家3口被嗆傷、4樓女房客一度呼吸衰竭，古則假藉要到醫院當志工企圖製造不在場證明，但檢方調閱通聯、火調報告戳破他謊言，偵結依放火罪嫌起訴他。

檢警調查，古男（58歲）去年4月1日入住位於中壢的2樓租屋講，卻常在屋內吸食強力膠、玩火，而且衛生欠佳、製造噪音，導致同層另2名房客受不了立即搬家。

未料古再向房東的白姓妻子借錢未果，竟心生怨懟揚言要放火燒屋，而且他也清楚包括3、4樓都還有住人，同年7月9日晚上8點多就在屋內燃燒紙張、雜物等，導致火勢瞬間引燃，所幸樓下超商店員發現立刻報案。

消防到場撲滅後，包括2樓房間幾乎燒毀，3、4樓樓梯間及天花板也都被燻黑、炭化，而古為了避嫌放火後就離開現場，躲在附近巷弄避免被鄰居發現，但3樓的1家3口、4樓獨居的1名阮姓女子都受傷，睡夢中被濃煙嗆醒，阮女傷勢嚴重一度呼吸衰竭，經急救才撿回一命。

警方事後循線找到古男，檢方訊時，他僅坦承不滿房東要他搬家，但否認有縱火，辯稱自己當時到林口長庚醫院幫植物人洗澡，但房東證稱，事發時2樓僅有古男1人住，他還會在2樓燒垃圾，另樓下超商店員則說，古男常常鬧事，發現有濃煙飄下來報案，但現場沒看到他。

檢方調閱古手機的通聯紀錄，發現火災時的連線基地台位置都在租屋處附近，後來明顯從中壢往龜山方向移動，可見他當時躲在附近，救火時為了製造不在場證明，刻意和友人約在長庚醫院碰面，明顯是為了替自己脫身。

另檢方在函詢長庚醫院，對方回應並無古男這名志工，而且志工服務也不包括幫病人洗澡，加上消防火調報告也認為，起火點為2樓房中角落，若未施予外來火源應不會自行燃燒，排除電氣等因素引火，檢方偵結依放火燒毀現供人使用之住宅未遂罪嫌起訴古。

古男向房東借錢被拒絕，就在租屋處放火洩憤，導致樓上其他房客被燒傷，檢方依放火罪起訴古。記者曾健祐／攝影
古男向房東借錢被拒絕，就在租屋處放火洩憤，導致樓上其他房客被燒傷，檢方依放火罪起訴古。記者曾健祐／攝影

延伸閱讀

桃園中壢新街溪護岸步道向外拓寬 解決人車爭道問題

中壢龍岡民宅火警 屋內女子脫困

後壁崁頂放火馬 登錄南市無形文化資產入夜熱鬧

夜市廣播戴口罩 桃市府下週起稽查

相關新聞

中檢搜索盛唐、九褔中醫診所後 搜索第3家康然中醫診所

台中地檢署偵辦硃砂鉛中毒案，繼日前聲押盛唐、九褔中醫診所負責人呂世明與洪彰宏，以及欣隆藥業有限公司負責人歐國樑等3人獲准...

中壢惡房客玩火吸膠 借不到錢放火洩憤險燒死鄰居

桃園中壢古姓男子常在租屋處玩火、吸強力膠，鄰居都不堪其擾，他又向房東借錢被拒絕，竟在2樓房間內燃燒雜物縱火洩憤，導致3樓...

擄鴿勒贖得手逾2000萬元 食髓知味屏東警方逮11人

台灣賽鴿界去年又傳擄鴿集團勒索事件，估計有上百隻名貴賽鴿被擄要求支付贖金，不從即恐嚇殺害，飼主人心惶惶；屏東地檢署去年底...

立委陳超明助理梁文一 交保後疑涉串滅證遭聲押

台北地檢署偵辦立委貪瀆案，查出國民黨立委陳超明向太流前董事長李恆隆索賄2百萬元，日前遭收押禁見，陳的助理梁文一以10萬元...

立委收賄案 北檢今再度提訊李恆隆追金流

檢調偵辦立委收賄案，經連日提訊白手套郭克銘後，今天上午再度提訊太流前董事長李恆隆，針對郭克銘的說詞交叉比對，據了解，目前...

搜索前 蘇震清「收風」 調銀行明細串證

民進黨立委蘇震清涉嫌收賄遭羈押禁見，民進黨廉政委員會昨晚開會決議，將蘇震清停權三年。因蘇身兼中常委一職，中常委每任兩年，...

徐永明300萬「向官員借貸」 收賄案外案扯上NCC？

立委集體收賄案爆出案外案。調查局搜索時代力量前主席徐永明住家時，意外在徐的保險箱找到三百萬元現金，徐自稱錢是向一名重量級...

栽槍拚績效 4警判刑定讞

桃園市警平鎮派出所前所長吳彥霖、前巡佐丁政豪及三名警員，八年前與涉毒的劉姓男子談條件，要劉栽槍他人來換取不送辦，最高法院...

工程師改行洗錢水房 經手50億

許姓男子涉嫌在台中市一棟辦公大樓經營水房替跨境網路賭博集團洗錢，估計今年已經手五十億元，刑事局搜索逮捕許等六人，依洗錢防...

發薪日 水電工噴辣椒水搶錢

曾受雇到嘉義灣橋榮總分院做水電的鄭姓男子，熟知院區發現金薪水給部分照服員的流程，前天上午持辣椒防狼噴劑對付準備發薪的兩名...

鉛中毒已14人 癌婦、議員妻也受害

台中爆出中藥含硃砂引發鉛中毒，被害人數不斷增加，49歲罹癌何婦昨出面指控吃盛唐中藥後鉛中毒，台中市議員李天生妻子也曾吃盛...

殉職警楊庭豪12日火化 安奉警察公墓

樹林分局警員楊庭豪殉職後器捐遺愛人間，明天在板殯舉行告別式，內政部長徐國勇將到場致祭，公祭後發引火化，骨灰將安奉警察公墓

熱門新聞

藝人羅霈穎猝死 檢驗顯示是服用多種藥物意外造成

獨／醫師娘占上課時間品德教育 校方坐視14童聽訓被轟

影／女騎士遭輾斷身畫面曝光 疑雨衣勾到摔車捲入貨車底

新藥解盲前購自家股票 美吾華董座李成家涉內線交易

嘉市府專員疑涉貪、向廠商索賄 遭檢廉帶回

徐永明300萬「向官員借貸」 收賄案外案扯上NCC？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。