擄鴿勒贖得手逾2000萬元 食髓知味屏東警方逮11人
台灣賽鴿界去年又傳擄鴿集團勒索事件，估計有上百隻名貴賽鴿被擄要求支付贖金，不從即恐嚇殺害，飼主人心惶惶；屏東地檢署去年底獲報後組專案小組偵辦，警方跟監、蒐證鎖定該集團在枋寮鄉沿海、東海地區架設捕鴿網，7日趁冬季賽鴿佈下重兵，破獲11人擄鴿勒贖集團，查出不法所得逾2000萬元，陳姓3名主嫌聲押獲准。
屏東檢警調查，屏東縣枋寮鄉一帶有不法份子利用訓鴿及賽鴿比賽期間，於枋寮沿海、東海地區架設捕鴿網，利用彈弓彈射鉛彈(包覆彩帶)驚嚇行經的賽鴿，再以鳥網攔捕，抓捕到賽鴿每隻以5000元至10萬元不等金額向飼主勒索贖金，恐嚇若未在時限內付款就要殺害，因賽鴿身價不菲，飼主多會依約匯款。
屏東地檢察署察官曾馨儀指揮專案小組偵辦，跟監、蒐證達9個月，掌握該集團組織架構，攔網捕鴿、從賽鴿腳環找飼主電話勒贖各有不同分工，約百餘名被害人，不法所得逾2000萬元。
專案小組見時機成熟，於冬季賽鴿比賽前統合警力50餘名，本月7日由縣警局刑警大隊、枋寮分局、電信警察偵查大隊、屏東憲兵隊及高雄市岡山分局，兵分多路在屏東枋寮、枋山、台南等地同步執行搜索、拘提，逮捕李、蘇、陳姓主嫌及成員共11人，查扣不法所得4萬餘元、鴿網等物，案依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財、竊盜、毒品等罪嫌移送屏東地方檢察署偵辦。
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