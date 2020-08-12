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工程師改行洗錢水房 經手50億

聯合報 / 記者廖炳棋／台北報導

許姓男子涉嫌經營水房替跨境網路賭博集團洗錢，估計今年已經手五十億元，被移送台中地檢署偵辦。 圖／聯合報系資料照片
許姓男子涉嫌經營水房替跨境網路賭博集團洗錢，估計今年已經手五十億元，被移送台中地檢署偵辦。 圖／聯合報系資料照片

許姓男子涉嫌在台中市一棟辦公大樓經營水房替跨境網路賭博集團洗錢，估計今年已經手五十億元，刑事局搜索逮捕許等六人，依洗錢防制法、違反銀行法移送，檢方訊後命六人各以五至十萬元交保。

警方調查，許姓男子（廿六歲）曾任資訊工程師，與同夥在台中市忠明南路一處辦公大樓設水房洗錢，客戶遍及兩岸、東南亞的賭博網站。

許等人為加快洗錢速度，取得大陸人頭帳戶及U盾，購置U盾啟動點擊器，每分鐘可轉帳至十二個帳戶，今年經手人民幣逾十三億元（約台幣五十億元），另外，電腦系統設有第三方遠端刪除資料功能，以逃避警方蒐證。

刑事局國際科第二隊接獲線報，本月五日搜索水房，逮捕許等六人，查出許以獎金招募員工，水房洗錢抽成千分之一點五，獲利近六千萬元。

警方說，網路賭博的賭客遍及全球，部分賭客在台灣以新台幣下注，多數在大陸以人民幣下注，金額集中到洗錢水房匯兌，因涉及非法金錢，水房抽取高額手續費，並賺取匯率差牟利。

警方搜出近五百個大陸各銀行U盾卡、廿八個U盾啟動點擊器及手機、電腦、工作手冊等證物。許等人獲利頗豐，購買二百多萬元的奧迪休旅車代步，一併被查扣。

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