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殉職警楊庭豪12日火化 安奉警察公墓

中央社 / 新北11日電

樹林分局警員楊庭豪殉職後器捐遺愛人間，公祭後發引火化，骨灰將安奉警察公墓。圖為楊庭豪靈車日前到樹林分局做最後巡禮，同仁獻花表達敬意。 聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
樹林分局警員楊庭豪殉職後器捐遺愛人間，公祭後發引火化，骨灰將安奉警察公墓。圖為楊庭豪靈車日前到樹林分局做最後巡禮，同仁獻花表達敬意。 聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

樹林分局警員楊庭豪殉職後器捐遺愛人間，明天在板殯舉行告別式，內政部長徐國勇將到場致祭，公祭後發引火化，骨灰將安奉警察公墓。

警員楊庭豪2日執勤遭無照者騎機車撞成重傷送醫急救，但因腦幹衰竭已無功能，在家屬萬般不捨下，3日決定替楊庭豪簽署器官捐贈同意書，亞東醫院在3日晚間完成2次腦死判定。

經檢察官與法醫確認楊庭豪死亡等程序後，在員警列隊致敬下，從加護病房轉手術室進行器捐手術，遺愛人間。

在警方協助治喪，楊庭豪的父母日前確定將愛子安葬在警察公墓，由於大愛精神令人感動，經警方協調並獲台中市政府同意，楊庭豪可望分靈入祀台中市忠烈祠，讓家住西屯的父母能就近祭祀。

樹林警方表示，楊庭豪告別式明天下午2時10分在新北市立板橋殯儀館崇仁廳舉行，內政部長徐國勇將到場致祭，公祭結束後隨即發引三峽火葬場火化，由警車開道，骨灰將安奉內湖警察公墓。

警察 徐國勇

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