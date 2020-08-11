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影／男搶99萬元7小時被逮 法院裁定羈押

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

鄭姓男子昨天上午到台中榮民總醫院，嘉義縣灣橋分院照護中心，強盜近百萬元案，嘉義縣警方昨天下午偵破，檢警訊後依強盜、竊盜罪嫌向法院聲請羈押，嘉義地院晚間召開羈押庭，認為鄭涉犯加重強盜罪嫌疑重大，而且有逃亡可能，裁定羈押。

台中榮總嘉義灣橋分院照護中心，昨天上午10時許發生強盜案，頭戴安全帽男子持辣椒水噴灑照護中心2名女員工，趁2名員工無力反抗，徒手搶走照護中心到灣橋農會提領的8月份員工薪水99萬餘元。

警方獲報，調閱監視器，發現1名男子獨自犯案，做案後騎乘銀色重機車往竹崎方向逃逸，經調閱過濾近百支監視器，發現歹徒懸掛失竊重機車車牌，持續追查發現歹徒係沿竹崎鄉、民雄鄉、新港鄉等處逃逸。終於在7小時內追查出鄭男涉案，在鄭男住家附近埋伏，趁他返家途中攔查，突破鄭心防後坦承犯案，並起出作案安全帽等物證。

鄭姓男子向警方表示，為院方外包水離職員工，因欠債向地下錢莊借錢，被逼債後預謀犯案，昨天上午10時許拿辣椒水搶錢，警方破案後取贓94萬多元，鄭男坦言已花用及償債5萬多元。

嘉義縣警方昨天逮捕鄭姓嫌犯，訊後移送法辦。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣警方昨天逮捕鄭姓嫌犯，訊後移送法辦。記者卜敏正／翻攝

強盜 嘉義 重機

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