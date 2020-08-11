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羅霈穎猝死檢驗出爐 服用多種藥物造成意外

台中鉛中毒案擴大 李天生妻服藥牙齦發黑反應遲鈍

中央社 / 台中11日電

台中市盛唐、九福兩家中醫診所因使用含鉛的硃砂入藥，已造成14人鉛中毒。圖／台中衛生局提供 趙容萱
台中市盛唐、九福兩家中醫診所因使用含鉛的硃砂入藥，已造成14人鉛中毒。圖／台中衛生局提供 趙容萱

前台中市議長張宏年全家鉛中毒，揭發盛唐中醫診所涉以硃砂入藥，今再傳出2名疑似被害人，其中台中市議員李天生妻子服藥後出現牙齦發黑、反應遲鈍症狀，初驗鉛未超標。

張宏年一家4口鉛中毒住院，揭開中藥粉重金屬含量超標情事。台中市衛生局在盛唐中醫診所開立的自費藥包中，驗出重金屬鉛、汞含量超標，後又接獲陳情，九褔中醫診所也有患者鉛中毒，分別將盛唐、九褔及藥商依照違反醫療法、藥事法函送地檢署偵辦。

鉛中毒案今天再爆2名疑似被害人，其中李天生的妻子前年9月發現罹患大腸癌，經開刀化療後，去年經朋友介紹前往盛唐中醫診所就診，希望減輕化療造成的不適，長期服用後卻發生反應遲鈍、牙齦發黑等症狀。

李天生今天表示，1個多月前，鉛中毒事件爆發前，他發現妻子有反應遲鈍、牙齦發黑等症狀，當時就先將中藥停藥，事件爆發後便帶妻子前往中國醫藥大學附設醫院初驗，發現體內鉛濃度雖在安全值內，但為慎重起見，已採檢詳細項目檢驗中。

他指出，妻子前往診所就診，每週需服3帖水煎藥與7天份的科學中藥，每週花費新台幣1000元，服用超過1年半時間，剩餘的中藥已交由衛生局檢驗，目前正等待化驗結果。

另名49歲的何女原本在幼教機構上班，去年初被檢查出卵巢癌，去年4月間接受卵巢癌手術後，10月到盛唐中醫求診，想改善化療不適，但近日診所爆發鉛中毒事件後，她急忙到醫院檢驗，結果確認也鉛中毒。

何女今天在立委何欣純的陪同下召開記者會，提醒民眾若有類似狀況，應前往醫院檢驗，並保留剩餘中藥檢舉，何欣純表示，將協調消保團體出面，幫受害者討公道。

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