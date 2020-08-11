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持掌心雷槍射前鄉長家 槍手躲百公尺外釣蝦場被逮

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

前高樹鄉長廖文賢住家昨晨被開槍，導致家中玻璃留有數個彈孔碎裂痕跡。警方展開調查，掌握犯案的郭姓男子（44歲），更在2個小時內，距離案發地點約100公尺處的釣蝦場內逮捕郭男，還在他身上找到作案的手槍。警訊後，將郭男依違反槍砲彈藥刀械管制罪送辦。

郭男供稱，不滿對方作風，且在日前與廖飲酒時還發生口角，因此，憤而持槍到前鄉長住家開槍洩憤。警訊後，將郭男依違反槍砲彈藥刀械管制罪送辦。

據了解，廖文賢昨天清晨4時許，聽聞外面有疑似放鞭炮的聲響，當下不以為意，豈料白天起床後，發現家中玻璃留有數個彈孔碎裂痕跡，廖隨即報警處理。

警方透過監視器掌握犯嫌特徵與行蹤，過程中，警方發現郭男犯案前，曾變裝到鄉長住家附近勘查，事發當天，持手槍朝前鄉長住處開了5槍其中還有3發子彈，未成功擊發。

犯案後，郭男再度變裝，走到距離案發地點約100公尺處的釣蝦場內，行徑相當囂張，殊不知警方已掌握他的行蹤，更立將他逮捕。警方還從郭男身上起出1支罕見的制式點22口徑轉輪手槍，及5顆子彈。

郭姓男子（44歲）昨天清晨持槍射擊前高樹鄉長廖文賢住家。記者陳弘逸／翻攝
郭姓男子（44歲）昨天清晨持槍射擊前高樹鄉長廖文賢住家。記者陳弘逸／翻攝
警方從郭姓男子（44歲）身上搜出1支罕見的制式點22口徑轉輪手槍，及5顆子彈。記者陳弘逸／翻攝
警方從郭姓男子（44歲）身上搜出1支罕見的制式點22口徑轉輪手槍，及5顆子彈。記者陳弘逸／翻攝
前高樹鄉長廖文賢住家玻璃上留有數個彈孔碎裂痕跡。記者陳弘逸／翻攝
前高樹鄉長廖文賢住家玻璃上留有數個彈孔碎裂痕跡。記者陳弘逸／翻攝
郭姓男子（44歲）昨天清晨持槍射擊前高樹鄉長廖文賢住家。記者陳弘逸／翻攝
郭姓男子（44歲）昨天清晨持槍射擊前高樹鄉長廖文賢住家。記者陳弘逸／翻攝

槍擊

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