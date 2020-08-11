台男設跨境洗錢水房 替網路賭博集團半年洗錢50億
許姓男子（26歲）在台中市忠明南路一處辦公大樓內經營「洗錢水房」，替兩岸網路賭博集團與賭客洗錢，光今年1月1日到8月5日止，協助洗錢金額達10多億人民幣以上，折合新台幣4、50億元。
刑事局日前接獲線報展開調查，5日持搜索票上門，逮捕邱姓、蔡姓、謝姓、林姓、許姓、沈姓等人到案，現場查扣大陸各銀行U盾卡約497個、U盾啟動點擊器28臺、工作手機約109支、電腦主機10臺、工作手冊等相關證物，還查扣市價約220萬元的奧迪休旅車1輛。
警方指出，這個集團將「跨境洗錢水房」設在台灣，在大陸取得人頭帳戶及U盾；由於網路賭博的賭客遍及全球，部分賭客在台灣可以新台幣下注，大多數大陸地區則以人民幣下注，金額集中在水房匯兌，因涉及非法金錢，水房抽取高額「手續費」及賺取「匯率差」牟利。
警方詢後以洗錢防制法、銀行法，將被逮6人移送彰化地檢署偵辦。
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