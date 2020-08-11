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逼債把水塔當牢房！2少年欠賭債遭銬雙手囚禁10小時

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

新北黃姓男子不滿鄭姓、傅姓少年簽賭欠他賭債，竟撂人痛毆對方一頓，還將2人用手銬銬住，關在頂樓水塔、旅館房間10個多小時，還命他們傳訊向爸媽要17萬元才肯放人，所幸家長即時報案，警方一早到場救出2名少年，法院考量黃賠償對方10萬元和解，依妨害自由判他拘役50天，可上訴。

起訴指出，黃男（23歲）去年9月15日凌晨找鄭、傅到住家頂樓談判，發現2人偷用手機傳訊稱「狀況不對，要報警」，黃心生不滿和同夥痛毆對方一頓，並用手銬銬在他們手臂上，命令進入一旁的水塔中，把2人關在裡面3個多小時。

直到凌晨4點多，黃等再逼鄭、傅傳訊和爸媽要錢，表示得籌到17萬元並匯到戶頭才肯放人，未料2人最終僅提領出2萬元，黃因此不願罷休，又將他們載往新北新店一間旅館銬在房間內拘禁；直到2人父母收到簡訊並報案。

警方掌握地點趕赴現場，開門發現鄭、傅被銬在房間內，事後也通知黃男到案說明；檢方訊時，黃坦承不諱，辯稱因為少年簽賭百家樂和他有財務糾紛，才會找人毆打並將2人銬住關在水塔、旅館房間內。

檢方認為，鄭、傅均自稱在網路簽賭積欠黃男債務而遭限制行動自由，難認黃有何不法意圖，黃所為與恐嚇取財、擄人勒贖構成要件有別，偵結依傷害、妨害自由等罪嫌起訴黃。

法院審酌，黃男不尋合法途徑解決債務糾紛，竟以強暴、脅迫方式剝奪2名少年行動自由超過10小時以上，考量黃犯後坦承、和對方及家長達成和解，並同意賠償10萬元補償等，依成年人故意對少年犯剝奪他人行動自由罪，判處黃拘役50天，得易科罰金。

水塔示意圖，與本案無關。 報系資料照
水塔示意圖，與本案無關。 報系資料照

簽賭 新北 債務

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