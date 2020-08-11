新北搜救、警犬入住三峽豪宅 示範找出侯友宜預藏毒品

新北市搜救犬與警犬有舒適廳舍了。位於新北市三峽的新北市消防搜救犬暨刑警警犬綜合駐地及消防局特搜大隊大埔分隊今天啟用，基地總共2400坪，有3棟鋼筋混凝土建築，分別為警消辦公廳舍、搜救犬舍及警犬舍，耗資約9900萬。除了犬舍設備升級，搜救犬也免去移地訓練奔波。今天消防局安排橋段，讓新北市長侯友宜預先拿好毒品檢體，警犬福星成功示範找到毒品。

侯友宜表示，2000年新北市搜救犬隊成立、2014年警犬隊成立，但一直沒有自己辦公室、足夠大的專門訓練所。搜救犬幫忙在地震及災情搜救，警犬則出勤反恐、爆裂物、毒品搜尋、血跡偵蒐及搜捕人犯，是重要破案關鍵。現在綜合駐地落成，可以訓練共用，生活資源一起共享，繼續擔任新北市的守護神犬。

新北市消防局特救大隊組長周祐陞表示，原本搜救犬分散在土城及汐止，且犬舍是鐵皮組合屋，老舊且環境不佳，常因水源、膳食問題導致皮膚病，很容易搜救犬就不能執勤。現在新空間挑高、採光、通風好，又有訓練場，未來預計在後方草坪，闢建國際級搜救犬訓練場，可訓練模擬地震救災。

新北市搜救犬有13隻及警犬有28隻，在綜合駐地總共設計有49間犬隻隔間，包括隔離及簡易醫療處置設施，廳舍總樓地板面積659坪，每隻犬隻所有空間舒適寬敞。

新北市消防局及警察局表示，面對地震、建築物倒塌等重大災害事故，嗅覺敏銳的搜救犬是不可或缺的幫手，曾支援蘇花公路遊覽車遭土石淹沒搜索、高雄氣爆搜索、台南維冠震災及花蓮翠提大樓賑災搜索，也曾在嘉義醃頭案在三重血跡偵蒐。日前的板橋分屍案則有勞警犬幫忙。

消防局表示，未來將規畫為北區搜救犬國際測驗認證場地，以利訓練搜救犬執行地震、倒塌建築物及特殊災難的搜索能力，並藉由舉辦國際評量檢測來使馴犬觀念和技術能與國際接軌，提升我國災害搜救犬作業水準與素質，整合國內災害搜救犬的力量。