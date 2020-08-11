他「投奔自由」 廈門游到大膽島

李男「投奔自由」上岸就被查獲，隔離檢疫。圖／金門岸巡隊提供

大陸籍李姓男子前天游泳泅渡，從廈門游到大膽島碼頭，在岸邊被海巡人員逮捕；李被捕時赤手空拳，沒有浮具協助，他說游了七個半小時，途中在小島休息兩次，「要投奔自由」；海巡人員說，從對岸到金門最近三海里，最遠六海里，且海象不定暗流不少，空手泅泳「根本賭命」。

金門岸巡隊大膽安檢所前天上午接獲陸軍金防部大膽守備隊通報，在海哨前方五百公尺海面發現不明物體載浮載沉，以望遠鏡及其他器材辨別認定是人；岸巡人員在岸邊守候，前天上午十點半左右，四十五歲李姓男子一上岸就被逮捕，手中沒有浮具。

李姓男子說，他前天凌晨三點從廈門往金門游，途中在小島上休息二次，偷渡是因看不慣中國大陸獨裁體制，嚮往台灣的民主自由。

正值防疫期間，岸巡隊逮捕李男先啟動防疫機制，李男體溫正常，由衛生局協助檢疫，並安置隔離十四天，依違反入出國及移民法、國安法函送金門地檢署偵辦。