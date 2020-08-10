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隨機殺人案逆轉！ 房仲密謀「除髒狼」狠殺情敵

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

于男行經大樓騎樓時，先是靠近自己的單車，再與迎面而來的林男擦身而過，隨後馬上轉身持刀猛刺林男。 記者李隆揆／翻攝
于男行經大樓騎樓時，先是靠近自己的單車，再與迎面而來的林男擦身而過，隨後馬上轉身持刀猛刺林男。 記者李隆揆／翻攝
擔任房仲的于姓男子4月在台北市萬華區拿藍波刀猛刺林姓運將10多刀，送醫後拔管身亡；外界原以為是隨機殺人案件，經檢方調查後于殺人動機曝光，于因不滿林是「恐怖情人」，百般糾纏他愛慕的江姓女同事，先裝GPS掌握林的行蹤，安慰江女「請再忍一個月，計劃案叫『除髒狼』」等語，最後持藍波刀殺死林，台北地檢署今依妨害秘密、殺人罪起訴于、江女。

檢方調查，已婚的林曾經短暫擔任房仲，和同為人妻的江女發生婚外情，林離職後以開計程車維生，仍持續和江女保持聯繫；于在林離職後任職房仲，和江女當同事，兩人以兄妹相稱，也對江女心生愛慕之意。

于發現江女手機常有人連環打電話，影響工作，主動關心詢問才得知江女和林的不倫關係，且江女想結束關係，卻遭林百般糾纏，除整天打電話查勤，還會開計程車到店外堵人，于因此認定林是恐怖情人，也認為有必要掌握林的行蹤，幫助江女躲避林的糾纏。

于今年1月趁林開計程車到店找江女，騎機車尾隨後，在林的計程車上加裝GPS定位追蹤器，掌握林的蹤跡再向江女通報；江女得知于的作為，非但沒有阻止，反而持續和林傳簡訊，讓于順利更換GPS電池，方便持續追蹤林。

江女多次向于訴苦「因為我怕你的付出得不到我的感情」、「他對我是一個很恐怖的壓力」、「萬一被查出來感情轉移是你，你覺得他會放過你嗎」，于醋意大增，又得知江女曾被林動粗，更萌生報復計畫。

于考慮自己年齡、體型不如林，便開始自主重量訓練，更在江女收到威脅簡訊時，安慰江女「他真的找死」、「就這個月，忍耐點」、「我在做計畫，需要一些參考」、「計劃案叫除髒狼」等語。

于今年4月11日罩上輕便雨衣、騎腳踏車到林的住處附近等待，見林現身，便以左手撐傘佯裝路人，右手拿藍波刀朝林的背部猛刺10多刀，直到刀穿刺「卡」在林的左手掌，他仍猛拉刀；林大聲呼救，于隨後被警方壓制逮捕，檢方聲押獲准；林送醫後持續昏迷，家屬上月決定拔管。

計程車 殺人

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